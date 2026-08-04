Audi A2: la compatta elettrica da quasi 500 km di autonomia

L’A2 e-tron è l’Audi più efficiente di sempre. Partiamo da questo presupposto che non è un dettaglio di poco conto. Con Cx da primato per il segmento, batteria LFP cell-to-pack e ricarica bidirezionale V2H si pone l’obiettivo di farsi preferire a una concorrenza agguerrita.

Il design non tradisce la sua predecessora con un frontale sinuoso, una linea del tetto fluida e una parte posteriore robusta. Il linguaggio stilistico si sposa bene con il concetto di riduzione della resistenza aerodinamica rispetto a un modello fastback tradizionale. Nella zona laterale vi sono le “cortine d’aria", canali che reindirizzano il flusso d’aria per limitare le turbolenze.

Il risultato? Un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,24: il migliore nella gamma di compatte del marchio dei Quattro Anelli, con elementi aerodinamici che riducono il consumo energetico WLTP fino a 0,9 kWh/100 km. Sulla base delle misurazioni WLTP il consumo energetico sarebbe di 12,8 kWh/100 km, secondo i primi riscontri effettuati da Audi.

Il ritorno dopo 20 anni

L’Audi A2 venne lanciata nel 1999 sino al 2005. Era una monovolume lunga 3,82 m, poco più della sua principale concorrente, la Mercedes-Benz Classe A. L’erede full electric è decisamente più curata e accattivante, sebbene le proporzioni risultino simili alla vettura degli anni ’90. L’obiettivo attuale era, con linee morbide, raggiungere la massima efficienza con un sottoscocca completamente chiuso, la geometria del diffusore perfezionata, i cerchi specifici a filo ruota con pneumatici appositamente sviluppati con Bridgestone e lo spoiler integrato nel lunotto posteriore.

Con un motore sincrono a magneti permanente, l’A2 vanta un’elettronica di potenza al carburo di silicio: una tecnologia all’avanguardia che solitamente è riservata ai modelli premium. L’efficienza di ricarica sfiora il 90% e seppure la potenza massima non va oltre i 105 kW, e bastano 26 minuti per ricaricare dal 10 all’80%. Con 58 kWh netti e 499 km di autonomia WLTP non tradisce le attese.

Il mercato è maturo?

Basata sulla piattaforma MEB evoluta, l’Audi A2 e-tron offre tanto spazio a bordo e attira per una aerodinamica raffinata, una chimica di batteria aggiornata e tempi di ricarica validissimi. Nell’abitacolo spicca il doppio schermo ricurvo come sulle sorelle maggiori della gamma. C’è anche un comando multifunzione posto sul piantone dello sterzo, introdotto dalla Q3.

Gernot Döllner, CEO di AUDI AG, ha dichiarato:

L’Audi A2 è stata una costante nella mia carriera sin da quando sono entrato nel Gruppo Volkswagen negli anni ’90. Già allora, la sua innovativa versione da tre litri aveva fatto dell’efficienza il suo segno distintivo. Questa è precisamente la visione che portiamo avanti con la nuova A2 e-tron: efficienza eccezionale, eccellente fruibilità quotidiana e una chiara comprensione di ciò che i clienti si aspettano dalla moderna mobilità elettrica.

Potrebbe risultare perfetta per girare nelle caotiche metropoli europee senza rinunciare a viaggi extraurbani. Audi A2 e-tron anticipa dei concetti che risulteranno sempre più popolari nei prossimi anni. Quando la vedremo in strada? Prime consegne entro l’anno.