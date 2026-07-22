Audi A2 sorpresa con poche camuffature, il remake del mito anni 2000 è quasi pronto

L’Audi A2 e-tron ha una voglia matta di arrivare su strada, anticipando persino il debutto già fissato al prossimo 7 settembre. L’erede spirituale della celebre vettura nata alla fine del XX secolo, che all’epoca fu un oneroso buco nell’acqua mentre adesso gode di una rinnovata stima, è quasi pronta. Come si evince dalle foto scattate da Stefan Baldauf e pubblicate anche sulle colonne di un’istituzione teutonica come Auto Motor und Sport, la compatta BEV sembra rilanciare le proporzioni dell’antenata aggiungendo un tocco di contemporaneità che non guasta. Rispetto ad altri prodotti di questi tempi, lo stile sembra molto tedesco e poco ammiccante al gusto cinese.

Ciò che si può vedere

La silhouette è contraddistinta da un cofano anteriore corto, un passo generoso e sbalzi ridotti, con un tetto fortemente arcuato che prosegue quasi orizzontalmente fino a uno spoiler posteriore. Un dettaglio che omaggia in modo esplicito la vettura originale è l’elemento in vetro separato integrato nel portellone.

La modernità è invece affidata ai sottili fari a LED e alle maniglie delle portiere “Winglet" integrate a filo nella carrozzeria per minimizzare la resistenza aerodinamica.

Cosa dovrebbe agire sotto il cofano

Sotto la scocca, le specifiche tecniche trapelate negli indiscrezioni degli ultimi tempi mostrano un’efficienza notevole. La gamma si articolerà su quattro livelli di potenza ben precisi: 125 kW, 140 kW, 170 kW e una variante sportiva da 240 kW. L’autonomia massima dichiarata raggiungerà i 649 chilometri secondo il ciclo WLTP, con consumi energetici estremamente contenuti, stimati tra 13,0 e 14,9 kWh per 100 chilometri.

Sebbene Audi non abbia ancora ufficializzato i dettagli sulla ricarica, si attendono batterie da 58 e 79 kWh con capacità di ricarica rapida fino a 200 kW, capaci di recuperare l’80% dell’energia in meno di 30 minuti.

Il possibile prezzo

Per quanto riguarda il prezzo, è ipotizzabile un costo d’attacco fissato a 38.200 euro. La dotazione di serie includerà cerchi da 18 pollici, Audi Connect Navigation e retrocamera, mentre le versioni superiori offriranno fari Matrix LED, Head-up display e un impianto audio SONOS.