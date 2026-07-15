Audi Q3 si aggiorna, più tecnologia e sicurezza senza aumenti di prezzo

Uno dei SUV più apprezzati del mercato continentale, Italia compresa, si aggiorna per essere ancora più al passo coi tempi. Il tutto senza compromettere la sua competitività, garantendo un prezzo uguale a quello odierno. Stiamo parlando di Audi Q3 e della sua variante coupé Q3 Sportback che nel terzo trimestre di quest’anno arriveranno nelle concessionarie con il Model Year 2027. Non ci sarà da gustare soltanto un leggero lifting estetico, ma ci saranno dei miglioramenti in termini di dotazioni di serie, sicurezza e integrazione digitale.

Dotazioni di serie

La novità più importante per il pubblico riguarda l’arricchimento della entry level, chiamata Business. Sin da questo allestimento, la Casa dei Quatto Anelli ha deciso di includere di serie accessori precedentemente opzionali o riservati a pacchetti superiori, come: il climatizzatore automatico bizona, il riscaldamento dei sedili anteriori, la retrocamera e la chiave comfort (che permette l’accesso e l’avviamento senza l’uso fisico della chiave).

Per gli allestimenti più ricchi, come Business Advanced ed S line, la sicurezza viene ulteriormente potenziata con l’integrazione di serie del side assist, dell’exit warning e del rear cross-traffic assist, sistemi fondamentali per prevenire collisioni durante i cambi di corsia o le manovre in retromarcia.

Una plancia più digitale

L’abitacolo della Audi Q3 MY27 porta ancora più in alto l’asticella della digitalizzazione nel segmento C-SUV. La novità hardware più scenografica è il debutto, a richiesta, dello schermo del passeggero da 10,9 pollici. Questa soluzione, derivata dai modelli di gamma alta come la Audi Q6 e-tron, permette al passeggero anteriore di interagire con il sistema di bordo senza distrarre il conducente, affiancandosi al palcoscenico digitale già composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e dallo schermo centrale da 12,8 pollici.

Grande cura e meticolosa attenzione è stata posta anche alla gestione dei dispositivi portatili: il sistema di ricarica induttiva (phone box) evolve diventando più potente (25 Watt) e, soprattutto, refrigerato per evitare il surriscaldamento dello smartphone. Inoltre, un sistema di allineamento magnetico assicura che il telefono rimanga in posizione corretta anche durante la marcia. Per chi siede dietro, sono ora disponibili tre porte USB-C con potenze di ricarica fino a 100 Watt, ideali per alimentare anche dei laptop.

Sicurezza e Intelligenza artificiale

Sul fronte della sicurezza, l’Audi Q3 MY27 porta in campo anche il cruise control adattivo collegato in rete. Questo sistema non si limita a mantenere la distanza dal veicolo che precede, ma attinge ai dati online in tempo reale per adattare la velocità alla luce del traffico e della velocità media del percorso, rendendo la guida più fluida e sicura. Parallelamente, una nuova telecamera interna osserva in modo costante l’attenzione del conducente, rilevando con precisione eventuali segni di stanchezza per attivare tempestivamente i segnali di allerta.

Varianti e-hybrid: ricarica “Plug & Charge”

Le versioni ibride plug-in (e-hybrid) beneficiano di un’innovazione che semplifica drasticamente la vita quotidiana: la funzione Plug & Charge (PnC). Grazie a questo sistema, presso le stazioni IONITY ed Ewiva, l’auto viene riconosciuta automaticamente alla connessione del cavo, avviando la ricarica e il pagamento senza necessità di app o schede fisiche. Infine, per chi utilizza il SUV per il tempo libero o il lavoro, la capacità di traino delle versioni plug-in è stata incrementata di ben 600 kg, raggiungendo ora i 2.000 chilogrammi totali.