Volvo V90, all’asta un esemplare unico con cinque ruote e 4.000 km: prezzo di saldo

La Volvo V90 è stata svelata al Salone di Ginevra a marzo 2016 ed è stata proposta sul mercato a settembre dello stesso anno, venduta poi anche con motorizzazione ibrida a partire da maggio 2017. L’esemplare svedese, in offerta a prezzo di rottamazione, ha percorso soli 4.000 chilometri e sul sedile posteriore ha un enorme serbatoio d’acqua.

Qualcosa non torna starete pensando, ma c’è un motivo che spiega le modifiche della SW. L’azienda svedese Sarsys, operante nello sviluppo e nella fornitura di sistemi di misurazione dell’attrito per strade e piste aeroportuali, aveva bisogno di una V90 appositamente modificata per diventare un veicolo funzionale alla misurazione per gli aeroporti. La familiare svedese è stata equipaggiata con diverse attrezzature speciali, tra cui un sistema di aggancio a ralla, usato negli autoarticolati solitamente per unire il trattore stradale al semirimorchio.

La presenza della quinta ruota

La ruota è connessa all’asse posteriore dell’auto e vanta un design esclusivo che garantisce una pressione verticale costante sul terreno di 1.400 Nm per risultati di misurazione estremamente precisi. La carrozzeria accattivante con il colore giallo accesso nasconde uno pneumatico che può essere sollevato e abbassato con un compressore d’aria integrato.

A cosa serve? I valori rilevati dalla mescola vengono visualizzati direttamente sul display secondario dell’auto, posto tra i sedili anteriori, accanto allo schermo dell’infotainment. La Volvo equipaggia un motore a quattro cilindri da 2,0 litri con 250 cavalli e 300 Nm di coppia. È, inoltre, dotata di tetto panoramico, cruise control adattivo e lavafari. La vettura SW, inoltre, non ha i sedili posteriori, ma è stato installato un enorme serbatoio d’acqua. Serve per permettere alla V90 di assorbire l’acqua dalla strada in condizioni di asfalto bagnato.

Prezzo di vendita

Sul piano dell’affidabilità la V90 è una garanzia assoluta con un preciso cambio automatico a 8 rapporti. Ha percorso un totale di 4.000 chilometri e ha rappresentato una tentazione per chi non teme le basse velocità (a causa del serbatoio d’acqua) e non ha necessità di occupare la zona posteriore. All’asta su Car and Bids e al momento l’offerta più alta è di 76.000 corone (al cambio attuale 6.886,83 euro). L’auto è stata coinvolta in un piccolo incidente nel 2020 senza gravi conseguenze. L’ultima versione della V90, arrivata a fine serie, è proposta nuova sul mercato italiano a 79.050 euro.