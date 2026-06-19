Volvo EX60 e EX60 Cross Country, anteprima italiana al Foro Italico

La cornice senza tempo dello Stadio dei Marmi del Foro Italico a Roma ha ospitato la “premiere” nazionale delle attesissime Volvo EX60 e Volvo EX60 Cross Country. L’evento, inserito in un tour che vede la più recente full electric di Volvo protagonista presso le concessionarie delle principali città italiane, ha riscosso un immediato successo di pubblico e critica. I circa 800 ospiti presenti hanno assistito a un reveal suggestivo, dove le forme delle auto sono state svelate tra le note di Candlelight e coreografie di luci che hanno dialogato con la solennità delle statue classiche che coronano lo stadio.

La crescita di Volvo in Italia

La presentazione dei nuovi modelli avviene in un momento di forte slancio per Volvo Car Italia. Michele Crisci, Presidente e Managing Director, ha confermato che alla metà di giugno sono state consegnate 8.200 auto, con una crescita dell’8% rispetto allo scorso anno. Il dato più rilevante emerge però nel segmento delle auto BEV (full electric): la loro incidenza sul volume totale consegnato è pari al 15%, una performance doppia rispetto alla media del mercato nazionale.

Le previsioni per la fine dell’anno sono ancora più ambiziose, con l’obiettivo di sfiorare il 25% di vendite full electric sul totale. Se a questi numeri si aggiungono i modelli ibridi plug-in (PHEV), che pesano per il 16%, la proiezione indica che il 40% delle vetture Volvo vendute in Italia è dotato di ricarica. Questi dati dimostrano come la clientela del marchio sia pronta e favorevole alla transizione verso una mobilità totalmente elettrica.

Una partnership nel segno del benessere

L’evento romano è stato anche il palcoscenico per annunciare la prestigiosa partnership tra Volvo Car Italia e Sport e Salute, la società dello Stato che promuove lo sviluppo dello sport e i corretti stili di vita. L’accordo, siglato ufficialmente da Michele Crisci e Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute, prevede la fornitura di una flotta di 30 vetture composta dai modelli EX30 Cross Country, EX90, XC60 e XC90.

La collaborazione si basa su una profonda condivisione di valori: se Volvo mette la persona e il miglioramento della sua qualità di vita al centro della propria azione, Sport e Salute promuove la cultura del benessere come pratica quotidiana. Questo sodalizio unisce idealmente l’innovazione tecnologica automobilistica con la cultura del movimento.

Verso un futuro a zero emissioni

L’introduzione della nuova EX60 rappresenta una carta fondamentale nella strategia di Volvo Cars, che punta a diventare un produttore di auto completamente elettriche e a raggiungere emissioni di gas serra nette pari a zero entro il 2040.

Come sottolineato dai vertici dell’azienda, il lancio in un contesto come lo Stadio dei Marmi richiama i valori di storia, stile e visione che costituiscono il DNA di Volvo. La tecnologia del brand è oggi focalizzata nel garantire un’esperienza di alta qualità che non prescinda mai dalla sicurezza e dalla salvaguardia dell’ambiente, con l’obiettivo ultimo di dare alle persone la libertà di muoversi in modo autonomo e sostenibile.