Vespa compie 80 anni: a Roma il più grande raduno della storia del marchio

Dal 25 al 28 giugno il Foro Italico e lo Stadio dei Marmi diventeranno il quartier generale di “Vespa Roma 2026“, il maxi raduno organizzato da Piaggio con il Comune per festeggiare gli ottant’anni dello scooter. Nei quattro giorni della manifestazione sono attesi nella Capitale migliaia di appassionati da oltre sessanta Paesi. Una scelta, quella di Roma, che gioca sul sicuro. Il legame tra la città e la Vespa è un pezzo di storia del nostro costume, rimasto nell’immaginario collettivo fin dai tempi di Vacanze Romane.

Il Sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato come questo anniversario rappresenti una grande festa popolare per un’icona capace di unire le generazioni. Sulla stessa linea Matteo Colaninno, Presidente Esecutivo del Gruppo Piaggio, che ha ricordato il ruolo della Vespa nell’evoluzione sociale ed economica dell’Italia, dalla ricostruzione del dopoguerra fino alla mobilità contemporanea. Un successo industriale che oggi conta quasi 20 milioni di esemplari diffusi in tutto il mondo.

Il Vespa Village al Foro Italico

Il punto di riferimento per chiunque si trovi a passare in zona sarà il Vespa Village, allestito al Foro Italico e aperto a tutti gratuitamente. Dentro ci si muoverà tra i pezzi storici arrivati dai garage dei collezionisti e i modelli più recenti, oltre agli spazi dedicati agli accessori e al merchandising. Sarà una sorta di cittadella dello scooter, dove i Vespa Club arrivati dall’estero faranno base tra eventi, musica dal vivo e attività per i più piccoli.

L’inaugurazione e le prime giornate

I cancelli si apriranno ufficialmente giovedì 25 giugno alle ore 13:00 con il taglio del nastro. La prima giornata si concentrerà su una serie di appuntamenti istituzionali di rilievo per collezionisti e appassionati. Tra questi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze presenterà la moneta celebrativa coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, accompagnata dall’annullo filatelico speciale curato da Poste Italiane. Sul fronte culturale debutterà la mostra fotografica “80 Anni di Vespa” firmata da Giacomo Bretzel. La serata si sposterà poi sulla musica con il live di Ditonellapiaga e il DJ set di Molella, in collaborazione con Radio Deejay.

Venerdì 26 giugno l’attenzione si sposterà sulle competizioni stradali. I membri dei club si sfideranno nelle tappe del Campionato Europeo Vespa Rally e del Campionato Mondiale Gimkana. Le attività dei partner di settore accompagneranno il pubblico fino a tarda sera, quando il sound di Wad chiuderà la giornata alle 23:30.

La Grande Parata e il Concorso d’Eleganza

Il clou del weekend sarà sabato 27 giugno con la sfilata cittadina: un lungo serpentone di scooter attraverserà il centro storico di Roma. Nel pomeriggio l’evento proseguirà con una caccia al tesoro sulle due ruote e con le premiazioni del Vespa World Club per i tornei sportivi e turistici. Domenica 28 giugno si chiuderà invece con il Concorso di Eleganza, che metterà in mostra i modelli d’epoca più rari e pregiati. Gli ultimi saluti ai club e la chiusura degli spazi al Foro Italico sono fissati per le 15:00.