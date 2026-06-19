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Da Nissan l’innovativa ricarica che integra AI e pannelli solari sul veicolo

La Casa giapponese studia una soluzione di ricarica con pannelli solari integrati nell’auto, intelligenza artificiale e ricarica bidirezionale V2G.

Da Nissan l’innovativa ricarica che integra AI e pannelli solari sul veicolo
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Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 19 giu 2026
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Nissan ha annunciato un progetto di ricerca che ha l’ambizioso obiettivo di trasformare profondamente l’ecosistema e le modalità di ricarica dei veicoli elettrici. Il programma, denominato Progetto SUITE (Smart Use of Integrated Technology for EVs) prevede un investimento di 10 milioni di sterline ed è supportato dal governo del Regno Unito attraverso il programma Drive35. Di fronte ai crescenti costi dell’energia domestica e della ricarica pubblica, l’idea è quella di migliorare l’accessibilità economica, l’efficienza e la sostenibilità delle auto elettriche.

Pannelli solari sull’auto

In collaborazione con un consorzio di 10 partner provenienti dal mondo aziendale e accademico, Nissan sta testando diverse soluzioni tecnologiche su una Leaf di ultima generazione. Una delle innovazioni più interessanti del progetto è rappresentata dai pannelli solari integrati nel veicolo: questi moduli consentono di alimentare la batteria direttamente con energia rinnovabile, aumentando le distanze percorribili per ogni singola ricarica e abbattendone la frequenza, riducendo così i costi per l’automobilista.

Ricarica intelligente e V2G

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Per ottimizzare la gestione energetica Nissan sta studiando anche un sistema intelligente di ricarica (ICMS), abbinato a un dispositivo automatizzato bidirezionale (ACD) dedicato alle connessioni Vehicle-to-Grid (V2G). Questa soluzione consente di ridurre i consumi dell’utente e di reimmettere l’energia in eccesso nella rete elettrica quando il veicolo non è in utilizzo.

L’AI per ridurre i consumi

Inoltre, per garantire prestazioni elevate e consumi ridotti, sono in fase di sperimentazione degli inverter di trazione ad alta efficienza al nitruro di gallio (GaN), gestiti tramite innovativi algoritmi di intelligenza artificiale.

Combinando elettronica di potenza, ricarica intelligente e moduli solari, il Progetto SUITE punta a ridefinire la mobilità sostenibile del futuro.

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