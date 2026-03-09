Women's Worldwide Car of the Year 2026: vince la Nissan Leaf

Tra i premi del settore auto ce n’è uno che non misura la potenza massima né il tempo sul giro. È il Women’s Worldwide Car of the Year. È un premio nato per valutare sicurezza, praticità, valore e impatto ambientale. Quest’anno a ottenere il riconoscimento è stata la Nissan Leaf come vincitrice assoluta. La giuria, composta da 86 giornaliste provenienti da oltre 50 paesi, ha visto il confronto tra 55 veicoli in rappresentanza dell’intera gamma dell’offerta globale attuale. La Leaf segue la Hyundai Santa Fe e la Kia EV9 che hanno ottenuto il medesimo riconoscimento nelle edizioni degli anni scorsi.

Il valore aggiunto della Leaf

Lanciata nel 2010 come primo veicolo elettrico per il mercato di massa al mondo, ha percorso oltre quindici anni di evoluzione mentre il settore intorno a lei cambiava radicalmente. La terza generazione non somiglia più a quella che molti ricordano. L’autonomia è cresciuta, la tecnologia di bordo è cambiata, e il segmento intorno a lei nel frattempo si è affollato di concorrenti che quindici anni fa non esistevano.

Marta García, Presidente Esecutivo del WWCOTY, ha spiegato che la giuria si è concentrata su veicoli capaci di rispondere alle reali esigenze quotidiane delle persone, riconoscendo nella Leaf “una visione matura e intelligente dell’elettrificazione”. Ivan Espinosa, Presidente e CEO di Nissan, ha definito il riconoscimento un momento di orgoglio, sottolineando che la nuova generazione porta avanti la missione originale del modello, rendere l’elettrico più facile e più piacevole per più persone.

La Nissan Leaf aveva già ricevuto dal WWCOTY il titolo di Migliore Auto Compatta all’inizio di quest’anno e la vittoria assoluta completa un percorso di riconoscimenti particolarmente importante.

La nuova Leaf adotta la silhouette di un crossover, con misure che si attestano a 4.350 mm di lunghezza, 1.810 mm di larghezza e 1.550 mm di altezza, su un passo di 2.690 mm. L’abitacolo segue un’impostazione minimalista. La strumentazione digitale e l’infotainment sono disponibili in due dimensioni (12,3” o 14,3”), con la suite Google integrata di serie. Le motorizzazioni sono due. La prima eroga 130 kW (177 CV) con 345 Nm di coppia e copre lo scatto da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi. L’autonomia dichiarata è superiore a 440 km grazie alla batteria da 52 kWh. La versione top di gamma sale a 160 kW (218 CV) con 355 Nm di coppia e accelerazione in 7,6 secondi. L’autonomia raggiunge i 622 km con la batteria da 75 kWh. La velocità massima è fissata a 160 km/h per entrambe le versioni.