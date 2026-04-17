Nissan non si ferma più: due teaser anticipano un fuoristrada e un SUV

Dire che in casa Nissan l’atmosfera sia elettrica è un eufemismo. L’ultima settimana è stata una vera e propria maratona per il costruttore giapponese che, nonostante le sfide industriali dell’ultimo periodo, non sembra intenzionato a togliere il piede dall’acceleratore. Dopo aver stuzzicato i fan con il possibile ritorno dell’iconica Xterra e aver mostrato i muscoli con una versione a batteria della Juke, il brand ha alzato il velo sul futuro di Skyline e Rogue. Ma il piatto forte deve ancora arrivare: con il Salone dell’Auto di Pechino ai blocchi di partenza, l’attenzione si sposta ora su due nuovi concept che promettono di tracciare la rotta dei prossimi anni.

Tra fango ed elettroni: l’anima off-road di Nissan

Sebbene Nissan stia mantenendo il massimo riserbo sui dettagli tecnici, basta uno sguardo al teaser per capire che il concept sulla sinistra richiama un fuoristrada duro e puro, caratterizzato da un assetto rialzato e pneumatici all-terrain pronti a tutto.

I dettagli non lasciano spazio a dubbi sulla sua vocazione. Vediamo luci ausiliarie montate su cofano e tetto, un robusto portapacchi che emerge dalle ombre e paraurti rastremati per affrontare pendenze estreme senza esitazioni. E sotto il cofano? Potrebbe battere un cuore elettrificato, forse un ibrido plug-in o un powertrain 100% elettrico. Un dettaglio interessante? Gli specchietti retrovisori convenzionali. Un segnale questo, che spesso indica una vicinanza concreta alla produzione di serie. Inoltre quei cinque rettangoli luminosi sul frontale evocano il Frontier Pro plug-in visto in Cina, figlio della collaborazione con Dongfeng, suggerendo una possibile parentela tecnica tutta da scoprire.

Non solo avventura: la visione urbana e tecnologica

Se il primo concept punta all’evasione, il secondo sembra aver messo nel mirino la giungla urbana e l’innovazione. A differenza del “fratello" maggiore, qui domina il logo classico del brand e un’estetica che strizza l’occhio alla nuova Leaf, specialmente nella firma luminosa dei LED. L’elemento che però attira maggiormente l’attenzione è una protuberanza sul tetto. Un indizio (quasi inequivocabile) della presenza di sensori LiDAR o telecamere ad alta precisione, fondamentali per i sistemi di guida autonoma di nuova generazione su cui Nissan sta investendo massicciamente.

Dalla Cina al mondo: la nuova rotta commerciale

Il piano a lungo termine presentato nei giorni scorsi da Nissan rappresenta l’espansione della gamma dei cosiddetti New Energy Vehicles (NEV) che è la priorità assoluta del marchio giapponese. Tuttavia, sarebbe un errore pensare che queste novità restino confinate entro i confini cinesi. Nissan sta adottando un approccio globale per i prodotti nati nei suoi centri di ricerca asiatici. Esattamente proprio come il pick-up Frontier Pro che sta per sbarcare in Medio Oriente, America Latina e Sud-est asiatico. Ed anche la lussuosa berlina elettrica N7, lanciata a fine 2024, si prepara a varcare i confini nazionali.