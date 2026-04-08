Nissan Juke Pulse: le migliorie del nuovo allestimento top di gamma

Con un design raffinato e una grafica del tetto ispirata alle onde sonore, Nissan ha presentato la Juke Pulse. Il SUV, in commercio da 16 anni, ora vanta una dotazione di serie molto ricca, una tinta esclusiva per la carrozzeria e cerchi di lega dall’inedito design asimmetrico.

La versione speciale impreziosisce un design amatissimo anche alle nostre latitudini con specifiche più complete per soddisfare i palati più fini. La Nissan Juke nell’allestimento Pulse presenta una colorazione esclusiva della carrozzeria in Ocean Deep, tinta ripresa anche dagli inserti presenti nei cerchi da 19 pollici. L’impatto è originale e al centro del tetto spicca una grafica ispirata alle onde sonore, con il nome Pulse integrato nel design. Il tetto e le calotte degli specchietti retrovisori in nero a contrasto impreziosiscono le tre colorazioni disponibili: Ocean Deep, Pearl White e Ceramic Grey.

Abitacolo curato

Gli interni sono caratterizzati da rivestimenti in similpelle in blu scuro, con impunture chiare a contrasto, che ricoprono sedili, pannelli porta e plancia, con inserti in nero lucido attorno alle bocchette del climatizzatore, sui poggia braccia nelle portiere e nel bracciolo centrale del divano posteriore. Gli inserti in tessuto mélange si estendono ai sedili posteriori, creando un ambiente elegante.

A bordo, in dotazione di serie, si possono apprezzare le luci ambientali, l’impianto audio firmato Bose, la guida assistita – per le versioni con cambio automatico – e la telecamera a 360°. L’esperienza di viaggio risulta immersiva e coinvolgente per i passeggeri. Nel segmento B dei crossover, con oltre 1,4 milioni di unità, Juke ha venduto in 50 mercati.

Due diverse scelte di motori

Il nuovo allestimento conferma due propulsioni:

Motore a benzina turbo DIG-T da 1,0 litri : 114 CV e fino a 200 Nm di coppia, con cambio manuale a sei marce o a scelta cambio a doppia frizione a sette marce. Consente una buona aderenza in curva e un’ottima stabilità.

: 114 CV e fino a 200 Nm di coppia, con cambio manuale a sei marce o a scelta cambio a doppia frizione a sette marce. Consente una buona aderenza in curva e un’ottima stabilità. Ibrido: motore a benzina con due motori elettrici che sprigionano complessivamente 143 CV, 353 Nm di coppia e una batteria da 1,3 kWh. Questa soluzione garantisce il 25% di potenza in più rispetto alla variante termica, riducendo i consumi di carburante fino al 40% nella guida urbana e consentendo la guida con modalità elettrica in determinate condizioni.

Non stati ancora annunciati i prezzi per il mercato italiano del nuovo allestimento. Il listino attuale del B-SUV giapponese parte da 25.000 euro per la versione 1.0 DIG-T Acenta. “Juke non si è mai conformata agli standard – ha annunciato Cliodhna Lyons, Vicepresidente regionale per i prodotti, i servizi e la strategia di marketing di Nissan AMIEO – Pulse cattura lo spirito del marchio nella sua forma più pura: sicuro di sé, distintivo e inconfondibilmente Juke. Come nostra ultima versione speciale, riflette la continua forza del marchio in Europa e Nord Africa e il legame che ha costruito con gli automobilisti nel corso degli anni”.