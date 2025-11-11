Nuova Nissan Juke elettrica, i test su strada sono iniziati: le prime foto spia

Nissan aveva promesso che nel 2026 avrebbe lanciato la Juke elettrica. A quanto pare, i test su strada sono iniziati. Foto spia provenienti dalla Spagna mostrano il nuovo crossover ovviamente ancora camuffato con pellicole che coprono la carrozzeria per nascondere i dettagli del design. Da quel poco che si vede, le forme sembrano riprendere quelle della vettura mostrata nella penombra in un passato teaser condiviso dalla stessa Nissan.

PRIMI DETTAGLI DEL CROSSOVER ELETTRICO

La terza generazione della Juke dovrebbe presentare un look ispirato a quello del particolare concept Hyper Punk svelato ad ottobre 2023. Nuova Nissan Juke 2026 andrà ovviamente a posizionarsi sotto alla nuova Nissan Leaf che da poco è arrivata sul mercato. Adesso che i test su strada sono incominciati, è probabile che presto arrivino maggiori informazioni sul crossover elettrico. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, non ci sono dettagli precisi. Sappiamo comunque che la nuova Juke elettrica poggerà sulla piattaforma CMF-BEV della Leaf. Si specula che anche i powertrain siano gli stessi. Se davvero sarà così, avremo motorizzazioni con potenze fino a 218 CV e autonomie di oltre 600 km WLTP.

Visto il segmento in cui entrerà (segmento B), la nuova Nissan Juke elettrica sarà molto importante per i piani di crescita della casa automobilistica giapponese in Europa. La Juke EV sarà costruita insieme alla Leaf all’interno dello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito. Non rimane quindi che attendere novità sullo sviluppo del crossover elettrico. Sappiamo che debutterà il prossimo anno, sebbene al momento una data precisa ancora non ci sia.

Vale la pena di ricordare che con l’introduzione della Juke elettrica, il modello endotermico non sparirà dato che il suo ciclo di vita sarà allungato. Duque, i clienti avranno una doppia scelta e potranno puntare sula Juke attuale o su quella nuova con motorizzazione elettrica.