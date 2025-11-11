Ecco la torcia da indossare che ti lascia le mani libere mentre lavori

Quando bisogna lavorare sotto l’auto, cambiare una lampadina, svitare un bullone difficile da raggiungere, ma anche fare qualsiasi lavoro domestico, è fondamentale avere una buona illuminazione. Se le classiche torce a batteria sono spesso scomode, ingombranti e vanno tenute in mano o si spostano al minimo movimento, la lampada OSRAM LEDinspect può essere un accessorio utile e indispensabile da avere in garage. Oggi è in offerta su Amazon a meno di 30€.

La comodità di lavorare con le mani libere

La particolarità della lampada OSRAM LEDinspect è che si indossa comodamente intorno al collo e illumina esattamente dove serve, lasciando libere le mani per lavorare con precisione e sicurezza. Le due torce sono orientabili e possono essere utilizzate anche singolarmente o fissate a superfici metalliche grazie alla base magnetica. La luminosità regolabile consente di scegliere tra una luce intensa fino a 265 lumen o una modalità più leggera da 130 lumen, con un’autonomia che arriva fino a 4 ore e mezza. Si ricarica in soli 90 minuti, grazie alla doppia connessione USB inclusa, che permette di caricare entrambe le torce contemporaneamente.

Questo modello portatile nasce per rispondere alle esigenze di chi ha bisogno di illuminare spazi ristretti o lavorare con entrambe le mani libere. Grazie al design flessibile e leggerissimo, può essere indossata intorno al collo, impugnata direttamente o fissata a una superficie magnetica. L’archetto ospita due torce staccabili, ognuna delle quali orientabile con un angolo di 90°, così da adattarsi a ogni tipo di situazione.

Inoltre la lampada OSRAM LEDinspect ha la certificazione IP54, che assicura la protezione da polvere e spruzzi d’acqua, e la resistenza agli urti secondo lo standard IK07. Grazie a questa combinazione di robustezza, leggerezza e adattabilità, la OSRAM LEDinspect è uno strumento indispensabile da avere sempre a portata di mano (o quasi).