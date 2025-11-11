Offerta Volkswagen Black Month 99: Polo, Taigo e T-Cross da 99 euro al mese

Novembre è il mese del Black Friday e Volkswagen ha deciso di lanciare la promozione Black Month 99 dedicata ai modelli Polo, Taigo e nuova T-Cross. Cosa prevede?

A NOVEMBRE VOLKSWAGEN DIVENTA BLACK

Per tutto il mese di novembre sarà possibile avere i tre modelli del segmento B Volkswagen menzionati in precedenza a 99 euro al mese e con un tasso d’interesse (TAN) dello 0,99%. Facciamo alcuni esempi e prendiamo la Volkswagen Taigo Edition Plus 1.0 TSI 95 CV prezzo di listino 26.200 euro. Durante questo periodo promozionale sarà possibile acquistarla a 23.463 euro, con rate da 98.98 euro. Ecco i dettagli dell’offerta commerciale come da sito Volkswagen.

Taigo Edition Plus 1.0 TSI 95 CV tua a 23.463 euro (chiavi in mano IPT esclusa). Prezzo di Listino 26.200 euro. Il prezzo in promozione di 23.463 euro è calcolato tenendo in considerazione un contributo della marca Volkswagen e delle Concessionarie Volkswagen aderenti all’iniziativa pari ad 2.737 euro – Anticipo 5.000 euro – Finanziamento di 18.823 euro in 23 rate da 98,98 euro. Interessi 353,54 euro – TAN 0,99% fisso – TAEG 2,41% – Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di 16.900 euro, per un chilometraggio totale massimo di 20.000 km – In caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,07 euro/km. Spese istruttoria pratica 360 euro (incluse nell’importo totale del credito) – Importo totale del credito 18.823 euro – Spese di incasso rata 3,25 euro / mese – costo comunicazioni periodiche 0 euro (in caso di invio cartaceo, il costo è pari ad 1 euro/anno) – Imposta di bollo/sostitutiva euro 47,05 – Importo totale dovuto dal richiedente 19.303,59 euro.

Facciamo un altro esempio con la Volkswagen Polo Edition Plus 1.0 80 CV, prezzo di listino 24.100 euro. Grazie all’offerta per il Black Friday si potrà acquistare a 22.869 euro, con rate da 98.99 euro. Ecco i dettagli.

Polo Edition Plus 1.0 80 CV tua a 22.869 euro (chiavi in mano IPT esclusa). Prezzo di Listino 24.100 euro. Il prezzo in promozione di 22.869 euro è calcolato tenendo in considerazione un contributo della marca Volkswagen e delle Concessionarie Volkswagen aderenti all’iniziativa pari ad 1.231 euro – Anticipo 4.700 euro – Finanziamento di 18.529 euro in 23 rate da 98,99 euro. Interessi 347,77 euro – TAN 0,99% fisso – TAEG 2,44% – Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di 16.600 euro, per un chilometraggio totale massimo di 20.000 km – In caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,07 euro/km. Spese istruttoria pratica 360 euro (incluse nell’importo totale del credito) – Importo totale del credito 18.529 euro – Spese di incasso rata 3,25 euro / mese – costo comunicazioni periodiche 0 euro (in caso di invio cartaceo, il costo è pari ad 1 euro/anno) – Imposta di bollo/sostitutiva 46,32 euro – Importo totale dovuto dal richiedente 19.003,09 euro.

Per reclamizzare la promozione Black Month 99, è stata prevista anche un’attività che coinvolge Amazon. Ecco cosa racconta la casa automobilistica.