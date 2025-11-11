Tesla, doppio addio ai vertici: lasciano i responsabili dei programmi Cybertruck e Model Y

Nel giro di poche ore, Tesla ha perso due importanti digerenti. Nella giornata di eri, infatti, è arrivata la notizia che Siddhant Awasthi, Program Manager di Tesla per Cybertruck e Model 3, ha deciso di lasciare l’azienda dopo 8 anni. Oggi, a lasciare la casa automobilistica è Emmanuel Lamacchia, responsabile del programma della Model Y. Due perdite sicuramente importanti in un momento molto complesso per l’azienda di Elon Musk alle prese con vendite in calo e con una trasformazione che la porterà sempre di più ad occuparsi di guida autonoma e robotica.

SIDDHANT AWASTHI LASCIA TESLA: LA SUA RAPIDA CARRIERA

In un post su X (ex Twitter), Awasthi ha fatto sapere che il suo addio a Tesla è stata “una delle decisioni più difficili” della sua vita. Ha ringraziato il CEO Elon Musk, il team dirigenziale di Tesla e i suoi colleghi per aver contribuito a trasformare idee ambiziose in veicoli reali. Awasthi era entrato nel 2018 in Tesla come stagista. Nel giro di due anni è diventato responsabile dell’ingegneria. Poco dopo è diventato responsabile tecnico senior del programma relativo allo sviluppo dell’architettura a 48 volt del Cybertruck. La sua carriera non si è fermata qui perché, successivamente, verso la fine del 2022, è diventato il responsabile del programma del pickup elettrico. Oltre ai suoi compiti di responsabile del programma Cybertruck, la scorsa estate Awasthi è stato nominato anche responsabile del programma Model 3.

I recently made one of the hardest decisions of my life to leave @Tesla after an incredible run. Eight years ago, when I started as an intern, I never dreamed I’d one day have the opportunity to lead the @cybertruck program and bring it to reality. It’s been an absolute privilege… — Siddhant Awasthi (@siddawa) November 10, 2025

Paga il flop delle vendite del Cybertruck? Difficile visto che non è il solo responsabile di questo progetto. Il vero motivo dell’addio non è stato spiegato ma sembra comunque una decisione volontaria, almeno da quello che sappiamo.

LASCIA ANCHE EMMANUEL LAMACCHIA

A breve distanza dall’addio di Siddhant Awasthi, arriva quello di Emmanuel Lamacchia, responsabile del programma della Model Y da oltre 4 anni (da oltre 8 anni è in Tesla). In precedenza, aveva lavorato per Rolls-Royce. Pure in questo caso sembra un addio volontario.

Insomma, Tesla nel giro di poche ore ha perso due importanti responsabili della divisione auto. In ogni caso, non si tratta degli unici addi di “peso” dato che nel corso del 2025, Tesla ha perso diversi importanti dirigenti.