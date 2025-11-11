NIU Concept 06: a EICMA il maxi scooter elettrico hi-tech con radar e cruise control

Scooter elettrici piano piano ne arrivano sempre di più. Tuttavia, normalmente si tratta di modelli pensati prevalentemente per la mobilità cittadina. A EICMA 2025, NIU ha voluto portare qualcosa di diverso. Si tratta di NIU Concept 06 un maxi scooter elettrico con prestazioni davvero interessanti e che integra davvero tanta tecnologia. Lo vedremo su strada in futuro? Pare che ci sia la volontà di farlo. In ogni caso, mostra la direzione che vuole prendere l’azienda quando si parla di maxi scooter elettrici.

PRESTAZIONI E TECNOLOGIA

Di NIU Concept 06 sappiamo che può contare su di un motore da 20 kW (27 CV) in grado di permettere allo scooter elettrico di raggiungere una velocità massima di 155 km/h. Nulla è stato detto su batteria e autonomia. Ma questo concept non è solo motore e prestazioni perché offre davvero tanta tecnologia. Innanzitutto può contare su di un sistema d’illuminazione adattivo che si regola dinamicamente in base all’ambiente circostante. Inoltre, non manca nemmeno un radar posteriore che avvisa il pilota attraverso una notifica sul cruscotto digitale a colori da 9 pollici che i veicoli dietro si stanno avvicinando troppo. Inoltre, va a proiettare sull’asfalto degli avvisi per dissuadere gli utenti sulle strade a compiere manovre pericolose.

Non mancano poi tutta una serie di telecamere attorno allo scooter che permettono di utilizzare una modalità Sentinella, simile a quella che Tesla offre sulle sue vetture. In caso il sistema rilevasse movimenti insoliti attorno lo scooter, invierà una notifica all’app del proprietario, avvisandolo del potenziale pericolo. Ma non è detto perché NIU Concept 06 può contare anche su di un manubrio e di una sella regolabili elettricamente per poter trovare la migliore posizione di guida. Curiosità, lo scooter integra un comodo tavolino che si può utilizzare per passare il tempo o lavorare durante la ricarica della batteria, ricarica che può essere addirittura wireless.

Inoltre, NIU Concept 06 può contare pure sul cruise control adattivo e un sistema di aiuto per le partenza in salita. Insomma, tanta tecnologia per uno maxi scooter elettrico sulla carta molto interessante. Non rimane che attendere e capire NIU cosa intende proporre davvero ai suoi clienti.