Italjet Roadster 400 Founders Edition, anima ribelle in tiratura limitata

Nel cuore della “Motor Valley" bolognese, dove la meccanica è una religione, Italjet ha deciso ancora una volta di sfidare le convenzioni. Presentato in anteprima a EICMA 2025, il nuovo Roadster 400 non si configura come il classico due ruote da città senza personalità, ma come una reinterpretazione in salsa contemporanea dello scooter retrò in grado di unire stile e ingegneria all’avanguardia. La versione Founders Edition, una serie limitata di soli 777 esemplari numerati, nasce per essere un oggetto da collezione “senza sé e senza ma".

Un linguaggio estetico di impatto

L’estetica di questa Roadster 400 Founders Edition non è un enigma, il suo obiettivo è rubare gli sguardi. E lo fa molto bene. Il telaio nero lucido e la struttura in acciaio e alluminio diventano i protagonisti, esaltati da due colorazioni esclusive: il Matt Anthracite e il British Racing Green, entrambe abbinate al titanio di tutti gli elementi in lega. Al tocco artigianale della sella con motivo esagonale e filo a contrasto si affianca la modernità del display TFT rotondo, un sofisticato omaggio digitale alla strumentazione analogica della tradizione motociclistica.

Tecnologia d’eccezione

Sotto questa pelle raffinata vive un circuito tecnologico d’eccezione, dominato dal sistema DLAS (Dynamic Linkage Articulated Steering) brevettato da Italjet. Ispirato al celebre monobraccio del Dragster, questo avantreno articolato consente di modulare la risposta tra la rigidità necessaria nella guida sportiva e il comfort richiesto nei trasferimenti quotidiani, migliorando sensibilmente la stabilità in curva e la precisione direzionale.

Le prestazioni sono assicurate da un motore monocilindrico da 400cc raffreddato a liquido, capace di erogare 31 kW (41,5 CV). Grazie a un peso a secco di soli 151 kg, lo scooter vanta un rapporto peso/potenza ai vertici della categoria. L’eccellenza della dotazione è completata da partnership di prestigio: le sospensioni racing Öhlins a vista portano la precisione della pista sulla strada, mentre il doppio sistema di scarico Akrapovič con terminali a nido d’ape, sviluppato in esclusiva per Italjet, garantisce un carattere sonoro e visivo unico.

Listino prezzi

Il Roadster 400 Founders Edition, che secondo il CEO Massimo Tartarini rappresenta “Italjet nella sua forma più pura", sarà commercializzato al prezzo di € 9.990 (IVA inclusa). Le prime consegne per i fortunati collezionisti sono previste a partire dal mese di ottobre 2026.