EICMA 2025, al via la vendita dei biglietti

Dal 6 al 9 novembre è in programma l’ottantaduesima edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote (EICMA). Si tratta dell’evento fieristico più importante a livello internazionale per gli appassionati delle due ruote.

Solamente nell’ultima edizione l’EICMA è stato il palcoscenico scelto per la presentazione delle Aprilia Tuareg Rally e Tuono 457, delle Ducati Panigale e Streetfighter V2, della Vespa GTS 310 e della Citroen AMI e del quadriciclo elettrico Desner A05. Oltre alle presentazioni dei nuovi modelli l’EICMA è il contesto scelto dai principali attori del settore delle due ruote per presentare prodotti e innovazioni, come nel caso degli pneumatici Michelin e dei sistemi di sicurezza Bosch. Per gli appassionati, dunque, è già tempo di pensare a novembre e acquistare i biglietti: per tutto il mese di agosto c’è lo sconto del 25% sui ticket d’ingresso.

L’acquisto dei biglietti online

Info utili per partecipare a EICMA 2025

EICMA ha aperto la biglietteria per l’acquisto dei biglietti (disponibili solo online) per l’edizione 2025 dell’Esposizione internazionale delle due ruote, in programma adal 6 al 9 novembre. Fino alle ore 12 di mercoledì 3 settembre, il(più 1,50€ di spese di gestione) rispetto ai 20€ del prezzo standard.

EICMA 2025 sarà aperta al pubblico da giovedì 6 a domenica 9 novembre. Gli orari di accesso sono dalle 9.30 alle 18.30 per tutte le giornate. I biglietti si acquistano esclusivamente sul sito ufficiale e non saranno disponibili in loco. Oltre alla promozione estiva, sarà possibile scegliere l’opzione di parcheggio gratuito nei weekend, limitatamente ai posti disponibili. L’ingresso è consentito anche ai minori, ma per motivi di sicurezza non è previsto l’accesso con animali. La manifestazione si svolge all’interno di Fiera Milano Rho, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici grazie alla fermata dedicata della linea metropolitana M1.

Inoltre per le giornate di sabato 8 e domenica 9 novembre sarà possibile riservare gratuitamente il posto auto presso uno degli undici parcheggi di interscambio ATM distribuiti a Milano, tutti collegati alle principali linee del trasporto pubblico. La prenotazione del parcheggio, facoltativa e soggetta a disponibilità, può essere effettuata direttamente durante la fase di acquisto del biglietto.