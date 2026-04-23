KTM 1390 Super Duke RR Track: 202 CV e solo 100 esemplari

Non è passato neanche il tempo di abituarsi alle linee taglienti della nuova 1390 Super Duke RR, definita solo pochi giorni fa da KTM come l’apice della filosofia Hypernaked, che la casa di Mattighofen ha deciso di sparigliare nuovamente le carte. Se la “RR" stradale sembrava aver raggiunto il limite fisico delle prestazioni, la nuova KTM 1390 Super Duke RR Track sposta l’orizzonte ancora più in là. Non è solo un’evoluzione: è una dichiarazione d’intenti. Per la prima volta nella storia del brand, la Super Duke abbandona ogni compromesso con il Codice della Strada per diventare un’arma dedicata esclusivamente ai cordoli.

Oltre il limite: meno peso e un’anima conforme alle corse

La filosofia dietro questo progetto è radicale: togliere tutto ciò che non serve a correre. Addio specchietti, fari e portatarga. La “Track" si presenta nuda, vestita solo di pregiata fibra di carbonio e costruita seguendo rigorosamente le normative FIM per le competizioni. Questo approccio ha permesso agli ingegneri austriaci di compiere un miracolo sulla bilancia.

Grazie all’uso massiccio di materiali nobili come i cerchi in magnesio forgiato, la viteria in titanio e lo scenografico impianto di scarico completo Akrapovič Evolution Line (anch’esso in titanio), il risparmio di peso è impressionante. La Track pesa ben 9 kg in meno rispetto alla già estrema versione RR stradale e ferma l’ago della bilancia a 177 kg, ovvero 20 kg meno della Super Duke R standard. Anche l’elettronica è stata “pulita", mantenendo solo le funzioni vitali per la ricerca della massima performance tra i cordoli.

Cuore LC8 da 202 CV e ciclistica da MotoGP

Sotto le sovrastrutture in carbonio batte il muscoloso bicilindrico LC8 da 1.350 cc, che in questa configurazione dedicata raggiunge vette di potenza inedite: 202 CV e 151 Nm di coppia (contro i 193 CV della RR). Una cavalleria gestita da un comparto tecnico che profuma di paddock mondiale. Le sospensioni sono le WP Pro Components con tecnologia derivata direttamente dalla MotoGP, mentre la frenata è affidata a un impianto Brembo di livello Superbike. Per scaricare a terra una simile furia, KTM ha scelto di calzare di serie gli pneumatici Michelin Power Performance Slick.

Si tratta del livello di personalizzazione ed equipaggiamento più alto mai visto su una KTM di serie.

Un gioiello di ingegneria così raffinato non può che essere destinato a pochi eletti. La produzione sarà infatti limitatissima: appena 100 unità a livello globale. Un’esclusività che ha un prezzo all’altezza dei contenuti, fissato a 39.990 euro. Per chi sogna di domare la questo bolide estremo definitivo nel suo habitat naturale, l’appuntamento è fissato per maggio, quando la Track farà la sua comparsa nelle concessionarie selezionate.