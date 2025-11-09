Brabus 1400 R Signature Edition: 100 esemplari esclusivi

Brabus e KTM presentano la nuova rivoluzionaria collaborazione nel segmento delle moto Hyper Naked di lusso, con un‘edizione limitata “1 of 100".

Con la Brabus 1400 R Signature Edition, Brabus presenta l’ultima edizione delle sue esclusive motociclette di lusso. E’ l’erede della Brabus 1300 e, al tempo stesso, il modello più potente mai costruito in questa serie. Si tratta di una produzione limitata a 100 esemplari.

Basata sull’attuale KTM SuperDuke R Evo, la Brabus 1400 R Signature Edition incarna forza pura ed eleganza moderna su due ruote. La nuova carrozzeria Widestar, realizzata con diverse componenti in carbonio, sottolinea il linguaggio distintivo del marchio e si abbina alla perfezione alla colorazione Midnight Veil.

L’anteriore viene enfatizzato da un parafango in carbonio Brabus e dal gruppo ottico con fari a LED e luci diurne dal disegno esclusivo ispirato alle caratteristiche strisce Brabus. Ci sono poi elementi in carbonio come gli spoiler laterali, la carenatura del serbatoio e il sottocoppa, che creano un immediato effetto “wow" in un secondo.

Spinta da un motore LC8 V-Twin da 1.350 cc, la Brabus 1400 Signature Edition è in grado di erogare 140 kW (190 CV) e 145 Nm di coppia. Ad enfatizzare sound ed estetica si trova uno scarico doppio sotto la sella, mentre il posteriore rialzato mette in risalto i cerchi Brabus Monoblock II EVO “Platinum Edition" da 17 pollici.

La sella sfoggia una combinazione pregiata di pelle Brabus Masterpiece e microfibra dinamica, con il logo Brabus impresso al centro, simbolo di un livello di artigianalità impeccabile. Le alette laterali ottimizzate ottimizzate migliorano l’efficienza aerodinamica.

Oltre alla grande potenza disponibile e allo stile inconfondibile, la Brabus 1400 R Signature Edition sorprende per la grande maneggevolezza e agilità. Viene montato un sistema frenante Brembo Hypure a quattro pistoncini Monoblock, con dischi anteriori Wave da 320 mm e un freno posteriore a doppio pistoncino con disco Wave da 240 mm.

La gestione dinamica è stata ulteriormente perfezionata dalla sospensione adattiva WP Apex Semi-Active Technology (SAT), dotata di valvole magnetiche elettroniche per la regolazione variabile dello smorzamento. Con la semplice pressione di un pulsante, il pilota può passare dal massimo comfort all’assetto da pista.

Sono cinque le modalità di guida dedicate:

Street,

Sport,

Rain,

Performance e Track.

Un ampio display TFT a colori fornisce accesso chiaro a tutte le impostazioni e modalità di guida, mostrando una speciale animazione Brabus all’avvio.

Il prezzo consigliato della Brabus 1400 R Signature Edition è di €41.993 (in Germania, IVA esclusa). La Brabus 1400 R Signature Edition è la prima moto Hyper Naked di lusso di una nuova serie, limitata a solo 100 unità nel mondo.