Brabus ha appena svelato una Mercedes mostruosa da 1.000 CV a Monterey

La Monterey Car Week è l’occasione per diverse case automobilistiche per presentare nuovi modelli, spesso particolari. Brabus, ad esempio, ha approfittato di questo palcoscenico per togliere i veli sulla Brabus Rocket GTC Deep Red, realizzata partendo dalla base della Mercedes AMG SL che ben conosciamo. Nel caso specifico, la vettura che è stata portata a Monterey si caratterizza per la particolare colorazione Deep Red da cui il nome dell’auto.

Rocket GTC Deep Red, Brabus ha predisposto un apposito body kit aerodinamico con diverse elementi in fibra di carbonio. Il frontale, ad esempio, è stato rivisto con un paraurti più elaborato con prese d’aria più grandi e un nuovo splitter. I passaruota sono stati allargati per fare spazio ai nuovi cerchi a 5 razze con anelli rossi pensati per ottimizzare l’aerodinamica. I cerchi sono da 21 pollici all’anteriore (pneumatici 275/35 ZR 21) e da 22 pollici al posteriore (pneumatici 335/25 ZR 22). Salendo a bordo, troviamo il classico lusso che Brabus offre all’interno dei suoi modelli con rivestimenti in pelle rossa, in tinta con gli esterni. Le superfici dei sedili e i pannelli delle portiere presentano un motivo trapuntato. I pedali e il rivestimento del volante presentano invece il logo Brabus.

Brabus Rocket GTC Deep Red è un motore V8 biturbo di 4,5 litri a cui è stato abbinata un’unità elettrica sull’asse posteriore. C’è quindi anche la trazione integrale. Questo powertrain è in grado di offrire una potenza di sistema di ben 735 kW (1.000 CV) e le prestazioni sono quindi elevatissime. Si parla di uno 0 a 100 km/h in appena 2,6 secondi e 23,6 secondi per raggiungere i 300 km/h.

La velocità massima è limitata elettronicamente a 317 km/h. Curiosità, la coppia massima di sistema raggiunge 1.820 Nm ma è stata limitata elettronicamente a 1.620 Nm per proteggere i componenti della trasmissione. Il V8 eroga una potenza di 585 kW / 796 CV e una coppia massima di 1.250 Nm, limitata elettronicamente a 1.050 Nm. L’unità elettrica, invece, 150 kW / 204 CV. Dispone di una trasmissione a 2 rapporti ed è alimentata da una batteria con una capacità di 6,1 kWh.

Brabus Rocket GTC Deep Red? Il veicolo portato alla Monterey Car Week è proposto a ben 697.800 euro (prezzo all’esportazione in Germania, IVA al 19% esclusa).

