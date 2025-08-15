Nuova Lamborghini Fenomeno, la Revuelto diventa ancora più estrema ed esclusiva

Estrema, prestazioni elevatissime ed esclusiva, questa è la nuova Lamborghini Fenomeno che farà il suo debutto alla Monterey Car Week. Si tratta di una nuova supercar frutto del programma Few Off che realizza vetture per esplorare nuove soluzioni tecniche e stilistiche. Come anticipato da CarScoops, complessivamente, della nuova supersportiva ne saranno realizzati solamente 29 esemplari. Basata sulla Revuelto che conosciamo già molto bene, presenta un design tutto nuovo che le conferisce un’identità distinta all’interno della gamma della casa automobilistica.

UNA REVULETO ANCORA PIÙ ESTREMA

MOTORE V12 PIÙ POTENTE

Meccanica a parte, con la Revuelto condivide davvero molto poco dal punto di vista dell’estetica. Tutta l’è stata sviluppata con la massima cura. Davanti, la Lamborghini Fenomeno presenta una coppia dii e un cofano con. Lamborghini ha realizzato anche un paraurti su misura per la sua nuova supercar, completo di una striscia in tinta che corre lungo lo splitter. Anche il profilo è stato ampiamente rivisto e ora ci sono due grandi prese d’aria appena dietro le portiere. Dietro, Lamborghini ha puntato tutto su di un cofano motore in fibra di carbonio e su un posteriore completamente nuovo dove catturano immediatamente l’attenzione ie i, oltre all’ampio diffusore.L’, invece, riprende quello della Revuelto da cui la Fenomeno deriva. Troviamo, infatti, lo stesso volante, il display centrale dell’infotainment, il cruscotto digitale e il piccolo schermo per il passeggero.

Dato che la Lamborghini Fenomeno è basata sulla

Revuelto, il cuore pulsante è un motore V12 abbinato a 3 unità elettriche. Per questo esclusivo modello, però, i tecnici della casa automobilistica hanno lavorato per migliorare le prestazioni. Stando a quanto anticipato dai colleghi americani, la potenza del V12 aspirato di 6,5 litri di cilindrata è salita a 845 CV rispetto agli 825 CV originali. La potenza di sistema è così arrivata a ben 1.080 CV contro i 1.015 CV della Revuelto. Parlando delle prestazioni, la nuova Fenomeno accelera da 0 a 100 km/h in appena 2,4 secondi, un decimo in meno della Revuleto. La velocità massima è invece di 350 km/h.

PREZZO

Come accennato all’inizio, ne saranno prodotte solamente 29 ad un prezzo stimato di circa 3 milioni di euro. Al debutto ufficiale manca pochissimo. Se ci saranno maggiori dettagli sulle speciifche, aggiorneremo l’articolo.