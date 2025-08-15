Nissan Pixo sarà la gemella della nuova Renault Twingo elettrica?

Renault sta finalizzando lo sviluppo della nuova Twingo elettrica, un modello che dovrebbe debuttare al Salone di Monaco 2025 di settembre e che arriverà poi sul mercato nel 2026 ad un prezzo di partenza di circa 20 mila euro. Già sappiamo che dalla base della city car francese nasceranno due ulteriori modelli, uno a marchio Dacia e uno a marchio Nissan. Sulla “gemella” giapponese pare ci sia una novità. Infatti, stando ai colleghi tedeschi di AutoWeek, questo modello potrebbe chiamarsi “Nissan Pixo“. Infatti, la casa automobilistica giapponese ha registrato nuovamente il marchio Pixo in Europa. La domanda sarebbe molto recente dato che è datata 6 agosto. Intendiamoci, il fatto che Nissan stia registrando il nome Pixo non significa necessariamente che intenda utilizzarlo davvero per la sua versione della Renault Twingo elettrica. Tuttavia, ben si adatterebbe al progetto della city car elettrica. Perché?

IL RITORNO DELLA NISSAN PIXO

Non sarebbe la prima volta che la la casa automobilistica decide di utilizzare il nome Pixo. Infatti, tra il 2009 e il 2013 Nissan proponeva sul mercato una city car proprio a nome Pixo, un modello nato dalla collaborazione con il Gruppo Suzuki. Questa vettura nasceva infatti sulla base della Suzuki Alto da cui si differenziava solamene per alcuni dettagli, per lo più all’anteriore. Dunque, Nissan potrebbe tornare ad utilizzare proprio il nome Pixo per identificare la sua nuova city car. Si chiamerà davvero così? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi. Intanto, tra meno di un mese arriveranno maggiori dettagli sulla nuova Renault Twingo elettrica, soprattutto sulle specifiche tecniche. Sarà un modo per capire anche quale sarà l’offerta tecnica delle gemelle a marchio Dacia e Nissan. Non rimane che attendere l’inizio di settembre.