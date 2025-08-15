Vendite veicoli elettrici 2025 nel mondo, +27% nei primi sette mesi. Bene l'Europa

Le vendite globali di veicoli elettrici (intesi come auto Plug-in più auto elettriche) hanno superato i 10,7 milioni nei primi sette mesi del 2025. Si tratta quindi di una crescita del 27% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nel solo mese di luglio, ne sono state vendute 1,6 milioni di unità, pari ad un aumento del 21% su luglio 2024, ma un calo del 9% rispetto a giugno 2025. La quota mercato globale dei veicoli elettrici continua dunque a crescere come certifica la nuova fotografia di questo settore scattata da Rho Motion. A spingere verso l’alto i numeri dei veicoli elettrici è sempre la Cina che continua ad essere il più grande mercato per le auto elettriche e ibride Plug-in.

LA CINA CORRE, BENE ANCHE L’EUROPA

La Cina continua dunque a guidare il mercato globale dei veicoli elettrici e mantiene tassi di penetrazione superiori al 50%, nonostante le vendite più deboli su base mensile. Bene anche l’Europa grazie soprattutto ai risultati di Germania e Regno Unito, in forte crescita. Al contrario, la crescita del Nord America è stata fino a questo momento contenuta nel 2025, con gli Stati Uniti che si trovano ad affrontare venti contrari in termini di politica economica e il Canada che registra un rallentamento. Ecco i numeri del mercato dei veicoli elettrici nei primi 7 mesi del 2025.

Globale: 10,7 milioni, +27%

Cina: 6,5 milioni, +29%

Europa: 2,3 milioni, +30%

Nord America: 1 milione, +2%

Resto del mondo: 0,9 milioni, +42%

IL MERCATO, NEL DETTAGLIO

Partiamo dall’Europa dove il mercato dei veicoli elettrici (sempre PHEV + BEV) è cresciuto del 30%, con un forte slancio sia per i veicoli elettrici (BEV) che per gli ibridi Plug-in (PHEV), in crescita rispettivamente del 30% e del 32%. I risultati rimangono contrastanti all’interno del Vecchio Continente: Germania e Regno Unito guidano con una crescita del 43% e del 32%, mentre la Francia, nonostante un aumento del 9% a luglio, rimane in calo dell’11% da inizio anno. Per stimolare la domanda, il governo francese rilancerà il suo programma di leasing sociale. L’Italia ha registrato una crescita di circa il 40% nel 2025, riducendo il divario con gli altri mercati europei. La penetrazione dei veicoli elettrici (PHEV + BEV) è ora all’11%, rispetto al 27% della Germania e a oltre il 30% del Regno Unito. La crescita in Italia è destinata ad accelerare ulteriormente dopo l’approvazione dei nuovi incentivi per le auto elettriche.



Le vendite di veicoli elettrici in Nord America (Stati Uniti, Canada e Messico) sono aumentate solo del 2% da inizio anno. Si prevede un incremento delle vendite a breve termine nel terzo trimestre, in vista della scadenza del credito d’imposta. A seguire, la società di analisi prevede un calo della domanda. Passiamo al mercato cinese dei veicoli elettrici che è sceso del 13% su base mensile a luglio, ma è aumentato del 12% su base annua, portando la crescita annua al 29%. Le auto elettriche (BEV) continuano a superare gli ibridi Plug-in (PHEV), con le vendite delle BEV in aumento del 40% da inizio anno rispetto al 14% dei PHEV. Le vendite nazionali di PHEV sono diminuite sia su base mensile (-15%) che su base annua (-10%).