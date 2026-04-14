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Nissan Juke elettrica, ecco la terza generazione per l’Europa

Presentata all'evento Vision di Tokyo, la nuova Juke 100% elettrica è costruita su piattaforma CMF-EV.

Nissan Juke elettrica, ecco la terza generazione per l’Europa
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Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 14 apr 2026

Dopo le foto spia individuate durante i test su strada, arriva la conferma ufficiale della terza generazione della Nissan Juke. Nissan ha presentato ufficialmente la nuova Juke 100% elettrica all’evento Vision tenutosi nella sede globale dell’azienda in Giappone. È la terza generazione di uno dei modelli più riconoscibili della gamma europea del costruttore giapponese, e segna il passaggio definitivo alla propulsione a zero emissioni per questo segmento. Il lancio sul mercato è stato fissato per la primavera del prossimo anno.

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Dalla sua prima apparizione nel 2010, la Juke ha conquistato 1,5 milioni di clienti in Europa, ridisegnando il segmento dei crossover compatti con un design volutamente divisivo. La nuova generazione punta a portare quello stesso carattere nell’era elettrica senza snaturarlo. Il design si ispira al concept Hyper Punk presentato da Nissan nel 2023, con linee scolpite, proporzioni compatte e una firma luminosa elaborata. Lunotto inclinato e maniglie posteriori integrate nella cornice del finestrino restano elementi di riconoscibilità rispetto alle generazioni precedenti.

Sotto la carrozzeria, la piattaforma è la CMF-EV, la stessa utilizzata per la nuova Leaf e l’Ariya, in una configurazione accorciata rispetto a quella usata per i modelli di segmento superiore. Le specifiche tecniche complete non sono ancora state comunicate ufficialmente, ma la condivisione dell’architettura con la nuova Leaf lascia ipotizzare pacchi batteria da 52 o 75 kWh con autonomie indicative tra 400 e 600 km nel ciclo WLTP.

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Una delle novità più significative riguarda la ricarica bidirezionale. La Juke 100% elettrica disporrà della tecnologia Vehicle-to-Grid. È quella tecnologia che permette di cedere energia dalla batteria alla rete elettrica. Si tratta di una funzione che valorizza la Juke distinguendola da molti concorrenti diretti.

La produzione avverrà nello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, insieme alla nuova Leaf. Lo stesso impianto conferma il ruolo centrale della sede britannica nella strategia di elettrificazione europea di Nissan, che prevede una gamma EV composta da Micra, Leaf, Juke, Ariya e un ulteriore modello nel segmento A ancora da annunciare.

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Sul fronte della gamma, i modelli ibridi Juke HEV e Qashqai e-POWER continueranno a essere disponibili a listino. Una strategia volta a garantire la presenza di diversi modelli su varie fasce di prezzo e soprattutto la disponibilità nei mercati dove la domanda di elettrico è ancora in crescita.

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