Nuova Nissan Juke elettrica 2026, il crossover è stato pizzicato su strada durante i test

La nuova Nissan Juke elettrica sarà tra le novità 2026 più interessanti che Nissan porterà al debutto. Dopo la nuova Nissan Micra elettrica e la terza generazione della Nissan Leaf, la casa automobilista sta lavorando ad una nuova EV molto interessante. Dopo aver offerto un’anteprima attraverso un concept comunque mostrato nella penombra, i test di sviluppo della Juke elettrica stanno andando avanti e sono arrivate nuove foto spia che mostrano il crossover su strada. Ovviamente l’auto appare camuffata con pellicole a coprire la carrozzeria ma si notano comunque alcune cose interessanti dato che al di sotto del camuffamento, le forme sono quelle definitive.

QUELLO CHE SAPPIAMO

Il look della Juke elettrica 2026 sarà ispirato a quello del particolare concept Hyper Punk svelato ad ottobre 2023. Il nuovo modello andrà ovviamente a posizionarsi sotto la Leaf ma poggerà sempre sulla piattaforma CMF-BEV. Come la generazione precedente, anche quella nuova continuerà a proporre un look molto personale. Da quanto possiamo osservare dalle nuove foto spia, la nuova Juke elettrica dispone di maniglie delle portiere anteriori che sembrano essere a filo con la carrozzeria, mentre quelle posteriori sono integrate nella parte alta della portiera. Si notano anche cerchi con un design ottimizzato per migliorare l’aerodinamica, mentre dietro vediamo un lunotto piccolo e un accenno di spoiler sul portellone. Al posteriore si notano pure alcuni dettagli dei gruppi ottici di cui sarà dotata la vettura.

Visto il segmento in cui entrerà (segmento B), la nuova Nissan Juke elettrica sarà molto importante per i piani di crescita della casa automobilistica giapponese in Europa. Sulle forme e sul design della nuova Juke elettrica sicuramente ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.

Per quanto riguarda i powertrain, di certo ad oggi non c’è nulla ma da tempo si specula che la nuova Juke elettrica potrebbe condividere buna parte della meccanica con la nuova Leaf. Se davvero sarà così, avremo motorizzazioni con potenze fino a 218 CV e autonomie di oltre 600 km WLTP. La Juke EV 2026 sarà costruita insieme alla Leaf all’interno dello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito. Non rimane quindi che attendere novità sullo sviluppo del crossover elettrico.