Locauto, il noleggio auto conveniente durante le festività di fine anno: fino al 20% di sconto

La scelta di una compagnia di autonoleggio anziché un’altra si basa principalmente su due elementi: l’affidabilità della compagnia stessa e la tariffa giornaliera. In tal senso, nel nostro Paese è difficile trovare un’azienda migliore di Locauto, punto di riferimento per il noleggio auto da tanti anni.

A maggior ragione sapendo che offre fino al 20% di sconto sui noleggi semplicemente iscrivendosi al programma fedeltà MyLocauto Friends, la cui iscrizione è gratuita tramite la propria area riservata. Oltre agli sconti, poi, propone anche altri servizi di rilievo, tra cui il deposito cauzionale zero e lo Smart Check-In, che permette di ritirare l’auto noleggiata senza passare dall’ufficio.

Come funziona il programma fedeltà Locauto

Gli utenti iscritti all’area riservata di Locauto possono accedere al programma fedeltà MyLocauto Friends, grazie al quale si ha l’opportunità di beneficiare di sconti e vantaggi esclusivi. Tra questi vi è anche lo sconto fino al 20% sul noleggio auto e furgoni, oltre che il 30% sulle coperture auto.

In base al numero di noleggi effettuati nel corso dell’ultimo anno, il sistema assegnerà in automatico un livello fedeltà a ciascun utente. Complessivamente, i livelli di MyLocauto Friends sono tre:

Beginner

Enthusiast

Expert

Il profilo Beginner viene assegnato agli utenti che hanno effettuato da 0 a 3 noleggi e prevede uno sconto del 10% sulle tariffe standard orarie e giornaliere. Un ulteriore vantaggio incluso nel livello Beginner è lo Smart Check-In.

Gli utenti che vantano da 4 a 6 noleggi appartengono al profilo Enthusiast e beneficiano di uno sconto pari al 15% sulla successiva prenotazione. Inoltre, è previsto uno sconto del 20% sui servizi eliminazione franchigie, rifornimento e seggiolino bambini.

Dopo 6 noleggi, invece, si accede al livello Expert con tanto di sconto del 20% sulle tariffe dei noleggi, più il 30% sul servizio eliminazione franchigie. Tra le altre cose, viene offerta gratuitamente la tolleranza oraria alla riconsegna (pari a 2 ore).