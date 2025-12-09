La nuova KIA EV2 sta arrivando e sarà fatta così

La nuova KIA EV2 sarà una delle più interessanti novità che la casa automobilistica coreana presenterà nel 2026. Il debutto è molto vicino dato che si terrà il 9 gennaio in occasione del Salone dell’Automobile di Bruxelles. Si tratta di una compatta elettrica con forme da piccolo crossover di circa 4 metri di lunghezza che sarà molto importante per la strategia di crescita di KIA in Europa dato che la nuova EV2 è pensata espressamente per il mercato del Vecchio Continente. Nel frattempo, i test di sviluppo vanno avanti e questo modello è stato nuovamente intercettato su strada durante i test.

NATA PER IL MERCATO EUROPEO

KIA EV2 era stata anticipata in passato da un concept e a quanto pare, il modello di produzione non sarà poi troppo differente. Le forme saranno sostanzialmente le stesse, con solo alcuni elementi più tradizionali. Il concept misurava 4.060 mm in lunghezza e quindi la nuova EV2 2026 entrerà nel segmento B, un mercato molto combattuto dove ci sono molti rivali. Per esempio, dovrà vedersela con vetture del calibro della Renault 4 E-Tech Electric. Il frontale non dovrebbe quindi differire troppo da quello del concept e quindi troveremo luci diurne verticali (DRL), con un look complessivo che richiama quello delle altre elettriche KIA già oggi in gamma.

Per quanto riguarda l’abitacolo verosimilmente ci sarà uno stile minimalista e schermi per la strumentazione e il sistema infotainment. Un nuovo video di HealerTV offre un primissimo sguardo agli interni comunque ancora parzialmente coperti da teli. Da quel poco che si vede, gli interni sembrerebbero riprendere lo stile degli ultimi modelli elettrici di KIA, come EV3, EV4 ed EV5. Tra meno di un mese ne sapremo molto di più dato che si terrà la presentazione ufficiale.

E i motori? La nuova KIA EV2 dovrebbe poggiare sulla piattaforma E-GMP del Gruppo Hyundai nella configurazione con architettura a 400 V. Ancora non ci sono dettagli ufficiali sulle motorizzazioni ma si parla dello stesso powertrain da 150 kW della EV3 ma alimentato con batterie di minore capacità.

PREZZO

Sappiamo già anche qualcosa sul prezzo. In passato, la casa automobilistica aveva fatto sapere che la nuova KIA EV2 sarebbe arrivata sul mercato europeo con un prezzo di partenza attorno ai 30.000 euro.