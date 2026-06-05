Kia PV5: le caratteristiche dell’ammiraglia elettrica a 7 posti

Si chiama PV5 sebbene il numero magico sia il 7, dando la possibilità di una configurazione con 7 posti per la versione trasporto passeggeri. Il design è quello classico di Kia, offrendo un look riconoscibile, mentre la grande novità è l’aggiunta di una comoda terza fila.

Il monovolume sfrutta le potenzialità della tecnologia battezzata Platform Beyond Vehicle, abbreviata con l’acronimo PBV. La configurazione a 7 posti è nata per famiglie numerose o autisti che offrono il servizio di navetta. L’architettura interna di Kia PV5 Passenger sfrutta la base meccanica a pavimento piatto battezzata E-GMP.S, garantendo un ampio comfort agli occupanti della zona posteriore. Le porte scorrevoli agevolano l’ingresso a bordo dei passeggeri, grazie un’altezza di accesso ridotta a soli 399 mm.

Configurazione a 3 file

Lo schema 2+2+3 vanta una capacità di carico di 318 litri quando si viaggia con tutti i sedili in posizione, mentre con i sedili della terza fila reclinati si arriva a 785 litri. Il punto di forza dell’abitacolo è il pavimento perfettamente piatto, grazie alla meccanica dedicata ai veicoli elettrici, con possibilità di stendere le gambe (fino a 1.041 mm) e testa (fino a 1.076 mm). Nell’abitacolo spicca una strumentazione digitale da 7,5" e uno schermo centrale touch da 12,9 pollici per l’infotainment, sempre connesso con aggiornamenti OTA e con compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay.

L’autonomia dichiarata? Oltre 390 km, con ricarica dal 10 all’80% della capacità delle batterie in meno di 30 minuti e tecnologia Vehicle-to-Load (V2L). L’accumulatore consente rifornimenti in corrente continua con potenze fino a 150 kW riducendo i tempi di attesa. Il monovolume Kia può anche alimentare e ricaricare device esterni mediante prese dedicate. I prezzi del Kia PV5 Passenger 7 posti? Per ora sono top secret.

Spazio in abbondanza

La PV5 tradizionale gode di tanta tecnologia e di una linea all’avanguardia. Non dovrebbe essere complicato condurlo nel traffico. Il conducente può sfruttare un raggio di sterzata ottimo nelle manovre anche in pieno centro città.

Come dei minivan questi moderni mezzi offrono grande versatilità e, rimuovendo i sedili, garantiscono il trasporto di oggetti lunghi o ingombranti. I produttori europei stanno proponendo diverse soluzioni, ma i monovolumi asiatici da sempre hanno quel fascino funzionale che spesso manca agli americani. Kia ha creato questa versione a sette posti del PV5 che verrà lanciata a ottobre e in quell’occasione verranno annunciati anche i prezzi.