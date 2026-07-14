Nuova Kia XCeed, design rinnovato, tecnologia evoluta e motori mild hybrid

La nuova Kia XCeed sbarca sul mercato europeo con un aggiornamento importante che mira a consolidare il suo ruolo di “ponte" tecnologico verso l’elettrificazione. Progettata per automobilisti che prediligono uno stile di vita dinamico, questa evoluzione combina la praticità con un design ben riuscito e una versatilità a prova di strade del Vecchio Continente. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti giusti per renderla una delle vetture più appetibili del panorama attuale. Adesso, vediamola più dettagliatamente.

Design esterno

Per quanto riguarda il design non poteva mancare la filosofia “Opposites United", il linguaggio che la Casa coreana ha sviluppato per le sue più recenti creazioni. Dunque, la rinnovata XCeed si mostra con una silhouette da crossover sportivo e tanti dettagli dal sapore contemporaneo. Il frontale, poi, è stato totalmente rivistato: spiccano il nuovo cofano, un paraurti ridisegnato che integra una calandra inedita e il già celebre “tiger nose" .

I nuovi gruppi ottici e i parafanghi laterali contribuiscono a una presenza su strada molto decisa, ulteriormente enfatizzata dai cerchi in lega da 16 e 18 pollici dal design rinnovato. Al posteriore, il nuovo portellone e la firma luminosa – anch’essa revisionata – conferiscono alla vettura un aspetto più maturo e muscoloso. Infine, nonostante la riduzione di 15 mm dello sbalzo anteriore per migliorare l’agilità, la vettura conserva una capacità di carico di 426 litri.

Interni e connettività

L’abitacolo è stato aggiornato per innalzare il livello di qualità percepita e di semplicità d’uso. La novità più interessante è il sistema di infotainment a doppio schermo da 12,3 pollici, che unisce il quadro strumenti digitale alla navigazione centrale, migliorando la chiarezza delle informazioni e riducendo le distrazioni.

La tecnologia di bordo include il Digital Key 2.0, che consente di accedere e avviare l’auto tramite dispositivi smart compatibili, facilitando quelli che sono gli scenari di utilizzo condiviso già molto apprezzati da una buona fetta di pubblico. Inoltre, grazie a Kia Connect, i conducenti hanno accesso a servizi basati su cloud e diagnostica in tempo reale, gestibili anche da remoto tramite app.

Sicurezza e comfort di guida

La nuova XCeed introduce un pacchetto avanzato di sistemi di assistenza alla guida (ADAS). Tra questi figurano l’Highway Driving Assist (HDA), che mantiene la velocità e la distanza di sicurezza centrando l’auto nella corsia, e il Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA 1.5), capace di rilevare veicoli, pedoni e ciclisti.

Il comfort di marcia è stato reso ancor più soddisfacente grazie a revisioni della sospensione posteriore e a un isolamento acustico (NVH) più raffinato, rendendo l’esperienza di guida maggiormente silenziosa specie per i passeggeri posteriori. Anche il Drive Mode Select è stato ricalibrato, offrendo ora una distinzione più netta tra le modalità “Normal" e “Sport".

Motorizzazioni efficienti

Sotto il cofano, la gamma offre soluzioni flessibili per ogni esigenza. Il motore 1.0 T-GDI da 115 CV è disponibile sia con cambio manuale che con l’automatico a doppia frizione 7DCT, quest’ultimo accoppiato alla tecnologia mild hybrid.

Per chi cerca prestazioni superiori, il 1.6 T-GDI è offerto nelle varianti da 150 CV e 180 CV, entrambe abbinate esclusivamente alla trasmissione 7DCT. Con queste novità Kia XCeed, prodotta nello stabilimento di Žilina in Slovacchia, si riafferma come una proposta sensata in un mercato che spesso non ha ben chiaro le reali esigenze delle persone.