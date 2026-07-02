Kia Seltos, il SUV compatto arriva in Italia: allestimenti e prezzi

Svelata in Corea del Sud nel 2019 la Kia Seltos è stata commercializzata nei mercati orientali ad eccezione dell’Europa, dove avrebbe potuto pestare i piedi a Stonic e XCeed. All’inizio del 2020 è stata venduta anche nei mercati nordamericani e del Messico. Alla fine dello scorso anno è stata presentata una interessante seconda generazione con fari a clessidra, una inedita griglia moderna, con un profilo laterale squadrato e nuovi gruppi ottici posteriori.

Sbarco in Europa

Il SUV compatto, di 4,43 metri di lunghezza, è pronto a conquistare i clienti del Vecchio Continente con prezzi interessanti. Il costo di partenza è da 31.500 euro con un tradizionale 1.6 benzina o con una versione full hybrid. In Italia la Kia Seltos sarà disponibile in 4 allestimenti: Business, Style, GT-Line e X-Line.

La Kia Seltos Business di serie vanta barre longitudinali al tetto, cerchi in lega da 16", luci full LED, spoiler posteriore, 2 porte USB posteriori, aggiornamenti OTA, climatizzatore automatico bi-zona, Smart Cruise Control 2 (SCC2) (solo DCT), monitor centrale da 12,3’’, Apple Car Play, Android Auto, strumentazione digitale da 12,3" e vari sistemi di assistenza alla guida.

La Kia Seltos Style presenta cerchi in lega da 18", dettagli estetici specifici, sedili anteriori e volante riscaldabili, bocchette di aerazione posteriori, telecamera posteriore con linee guida dinamiche e sedile guidatore regolabile elettricamente.

La Kia Seltos GT-Line ha un carattere più sportivo con cerchi in lega da 19", Dynamic Welcome Lights, maniglie esterne a scomparsa ad apertura automatica, tetto panoramico apribile elettricamente, vetri posteriori oscurati, volante sportivo e caricatore wireless per lo smartphone.

La Kia Seltos X-Line è impreziosita da cerchi in lega da 19" specifici, telecamere a 360° e dettagli estetici specifici per esterni e interni.

I prezzi della Seltos

Le motorizzazioni presentano il 1.6 benzina, con cambio manuale o automatico, trazione anteriore o integrale, da 180 CV. Non manca un propulsore full hybrid da 154 CV o 178 CV, con a scelta la trazione anteriore o integrale. I prezzi in Italia sono i seguenti: