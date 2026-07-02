Bugatti W16 Mistral 'Blanc Éternel': un'opera d'arte in vera porcellana

Dopo quindici anni dalla creazione della Veyron Grand Sport “L’Or Blanc", Bugatti rinnova la collaborazione con la Königliche Porzellan-Manufaktur (KPM) Berlin. Nasce così la W16 Mistral ‘Blanc Éternel‘, una “one-off" che rappresenta l’apice della personalizzazione automobilistica nonché l’espressione finale del celebre motore W16.

Sviluppata in digitale

Se la Veyron si ispirava allo studio dei riflessi di luce, la nuova creazione è stata sviluppata interamente in un ambiente digitale, senza l’utilizzo di modelli in creta, utilizzando una complessa rete di superfici chiamate NURBS. Questo intricato layout digitale si materializza sulla carrozzeria bianca della vettura: sottili linee nere, applicate a mano dagli artigiani tramite mascheratura e verniciatura, avvolgono la struttura geometrica dell’auto. Il forte contrasto che ne deriva spinge lo sguardo verso elementi come la griglia a ferro di cavallo, le prese d’aria e gli iconici fanali posteriori.

Dettagli in porcellana

L’artigianalità si esprime al meglio nei dettagli in pura porcellana, la cui realizzazione ha richiesto il calcolo preciso di un restringimento del 17% durante la fase di cottura. Negli esterni, il prezioso materiale caratterizza il logo Bugatti, il tappo del carburante e dei dettagli del cofano motore.

Anche negli interni

Nell’abitacolo, i motivi grafici continuano sulla pregiata pelle bianca, mentre la porcellana diventa un elemento funzionale: è infatti presente sulla leva del cambio, sui pulsanti degli alzacristalli e sulle coperture degli altoparlanti.

La ‘Blanc Éternel’ coniuga così innovazione digitale e arte manifatturiera, chiudendo il lungo capitolo del motore W16 in modo irripetibile.