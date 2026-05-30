Bugatti W16 Mistral 'Le Retour du Jeune Prince': il W16 omaggia la letteratura

La Bugatti W16 Mistral ‘Le Retour du Jeune Prince’ è un esemplare unico realizzato dal programma di personalizzazione Sur Mesure della Casa francese. Sviluppata a partire da un incontro avvenuto a Molsheim nell’ottobre 2023 tra il manager Jascha Straub e un appassionato collezionista, la vettura vuole essere un tributo al romanzo scritto dal cliente stesso, pensato come continuazione de “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry.

Stelle dipinte a mano

L’estetica della vettura è stata personalizzata a partire da temi celesti, in cui l’immagine della luna assume un ruolo narrativo e visivo centrale. Il centro stile ha sviluppato una colorazione esclusiva nelle tonalità rame e bronzo, pensata per evocare la morbidezza e il mistero della luce lunare attraverso una finitura metallica. Sulle fiancate e sull’alettone posteriore, spicca una costellazione di stelle d’argento, applicata a mano dagli specialisti Bugatti con un complesso processo di stratificazione. Alcuni dettagli impreziosiscono l’esterno: le pinze dei freni in rame, gli emblemi coordinati e un profilo dorato per il logo Bugatti. Inoltre, è presente un tributo letterario “nascosto”: quando l’aerofreno entra in funzione si svela una reinterpretazione della celebre scena originale del principe e la volpe.

Una rosa nel cambio

Nell’abitacolo troviamo due eleganti tonalità di pelle, la Terre d’Or e la più scura Driftwood. I pannelli delle portiere sono arricchiti da una luna ricamata, con attorno delle stelle cucite a mano che si estendono fino ai poggiatesta e alla console centrale. Il dettaglio più raffinato è una piccola rosa d’argento incastonata nella leva del cambio, realizzata come un’opera di altissima gioielleria partendo dalla scansione 3D di un fiore reale.

L’ultimo W16

Sotto il cofano rimane invariata l’incredibile meccanica della Mistral, l’ultima Bugatti a montare il W16. Questo motore quadriturbo, lo stesso della Chiron Super Sport 300+, eroga 1600 CV per offrire prestazioni estreme anche con il vento tra i capelli.