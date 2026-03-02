Bugatti W16 Mistral ‘La Perle Rare’: l’ultima sinfonia del W16

La Bugatti W16 Mistral rappresenta il capitolo conclusivo nella storia produttiva del motore W16 e adesso ne è stato realizzato l’ultimo esemplare. Si chiama ‘La Perle Rare’ e si distingue per il livello di personalizzazione estremo, voluto da un cliente d’eccezione (rimasto anonimo) e reso possibile dal programma dedicato Sur Mesure.

La nascita a Pebble Beach nel 2023

Il progetto ‘La Perle Rare’ ha avuto inizio nell’agosto 2023 durante il Pebble Beach Concours d’Elegance, quando Jascha Straub, Manager di Bugatti Sur Mesure, ha incontrato il cliente per definire la personalizzazione. Ispirata al tema ‘Vagues de Lumière’, la vettura avrebbe dovuto avere una livrea in grado di riflettere idealmente l’incontro tra terra e cielo, catturando l’essenza della luce e della natura.

Eleganza cromatica e cura artigianale

La carrozzeria di questa iconica Mistral è caratterizzata da una livrea bicolore che ha richiesto centinaia di ore di lavoro. Le caratteristiche includono:

Due nuovi colorazioni esclusive: il colore ‘oro caldo’ con riflessi luminosi per le superfici superiori e il ‘bianco caldo’ per la sezione inferiore.

il colore ‘oro caldo’ con riflessi luminosi per le superfici superiori e il ‘bianco caldo’ per la sezione inferiore. Mascheratura a mano: le linee di separazione tra i due colori sono state realizzate attraverso un processo di mascheratura manuale molto complesso, durato settimane.

le linee di separazione tra i due colori sono state realizzate attraverso un processo di mascheratura manuale molto complesso, durato settimane. Cerchi specifici: i cerchi in lega con finitura diamanta si distinguono per la scelta cromatica che va a specchiare il gioco di luci tra oro e bianco della livrea.

Interni bianchi e oro

L’estetica degli esterni prosegue senza soluzione di continuità nell’abitacolo, dove tutti i componenti in fibra di carbonio sono stati verniciati di bianco, creando un ambiente all’insegna della luminosità e della raffinatezza. I pannelli delle portiere presentano una colorazione bianca e oro, che seguono le geometrie concave delle superfici.

Per conferire esclusività e al contempo rendere omaggio all’eredità storica del marchio, la Mistral ‘La Perle Rare’ presenta un richiamo alla celebre scultura dell’Elefante Danzante di Rembrandt Bugatti. Questa è infatti richiamata dalla cucitura sui poggiatesta e dalla miniatura incastonata nel selettore del cambio, oltre che da un bassorilievo sulla carrozzeria dietro il passaruota anteriore. Il nome ‘La Perle Rare’, scritto di proprio pugno dallo stesso Straub, appare ricamato sul tunnel centrale e inciso sulla cover del motore.

Motore da 1.600 cavalli

Sotto l’elegante cofano troviamo – per l’ultima volta – il motore 8.0 litri W16 quadriturbo nella configurazione da 1.600 CV e 1.600 Nm di coppia, derivata dalla Chiron Super Sport 300+, per una velocità massima dichiarata di oltre 420 km/h. Questo leggendario propulsore esce di scena lasciando il testimone al V16 della Tourbillon, un incredibile motore aspirato abbinato a 3 motori elettrici per un totale di 1.800 CV.

Prezzo per pochi

Il prezzo della Bugatti W16 Mistral ‘La Perle Rare’ non è stato comunicato, ma è probabilmente molto superiore al prezzo “base” della roadster, pari a 5 milioni di euro tasse escluse. È infatti da aggiungere il costo della personalizzazione nell’ambito del programma Sur Mesure, che ha reso di fatto la vettura una one-off.