Novità Xiaomi 2026: YU7 GT 100% elettrica, YU9 con range extender e il concept della Vision GT

Xiaomi non si ferma. A meno di due anni dal debutto nel mercato dei veicoli elettrici con la berlina SU7, il marchio cinese sta costruendo una gamma con una velocità che pochi si aspettavano. Nelle ultime settimane sono circolate le foto spia di due nuovi SUV, entrambi destinati a rafforzare la presenza di Xiaomi nel segmento premium.

YU7 GT

Il primo è il YU7 GT, comparso senza camuffature sui social cinesi. Non è una sorpresa assoluta, perché il modello era già apparso nel catalogo regolatorio del Ministero dell’Industria cinese a gennaio. Ma vedere il design nella sua forma definitiva è un’altra cosa. L’estetica è aggressiva, con paraurti rivisto, passaruota allargati e un ampio diffusore posteriore, coerente con le specifiche tecniche che il modello porta con sé.

Le dimensioni crescono rispetto alla versione standard, con una lunghezza che raggiunge i 5.015 mm e un passo di 3.000 mm, probabilmente per accogliere il body kit dedicato. La potenza combinata del sistema a doppio motore si attesta a 738 kW (pari a circa 1.000 CV) con una velocità massima di 300 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 attesa intorno ai 2 secondi. Il prezzo di lancio dovrebbe collocarsi tra i 55.000€ e i 61.000€ (tra i 450.000 e i 500.000 yuan). Il lancio è atteso nei prossimi mesi, entro la prima metà di quest’anno.

YU9 con range extender

Il secondo modello è più particolare. Si tratta del SUV a sette posti con range extender. Il nome in codice è Kunlun e la possibile denominazione commerciale dovrebbe essere YU9. Questo SUV è una novità nella strategia di Xiaomi. Fino ad oggi il brand aveva puntato infatti sull’elettrico puro. Con il YU9 si apre un capitolo diverso. La batteria si attesta intorno agli 80 kWh e l’autonomia in modalità puramente elettrica dovrebbe superare i 400 km. Le dimensioni sono da maxi SUV, con una lunghezza attesa intorno ai 5,2 metri. Il segmento di riferimento è quello delle grandi famiglie benestanti, lo stesso presidiato da Li Auto con il suo L9.

Xiaomi Vision GT

Per il 2026 Xiaomi prevede di lanciare in totale quattro modelli, tra nuovi e aggiornamenti. Una scelta che conferma la volontà del brand di coprire rapidamente più segmenti, dalla berlina sportiva al SUV familiare, passando per la fascia di prestazioni estrema.

A chiudere il quadro c’è la Xiaomi Vision GT, presentata ufficialmente a Barcellona il 28 febbraio in occasione del Mobile World Congress 2026. Non si tratta di un’auto di serie ma di un concept di un’hypercar elettrica sviluppata per il programma Vision Gran Turismo, la collezione di vetture virtuali creata da Polyphony Digital per il videogioco Gran Turismo 7 per la PlayStation.

Xiaomi è il primo brand tecnologico a ricevere l’invito, diventando il 36esimo marchio a partecipare al progetto e il 51esimo concept ad entrare nella collezione, accanto alla Opel Corsa GSE Vision e ai modelli Ferrari, Porsche, Polestar e Mercedes-Benz. Il design punta sull’equilibrio tra bassa resistenza aerodinamica e carico elevato, con un coefficiente aerodinamico che si attesta a 0.29.