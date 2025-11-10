Polestar 5 arriva su Gran Turismo 7: sarà possibile guidarla virtualmente su PlayStation

Polestar introduce la nuova Polestar 5 su Gran Turismo 7 per PlayStation 4 e 5. Presentata al pubblico durante un evento a Los Angeles, a partire da dicembre il modello sarà disponibile su Gran Turismo 7.

Per la realizzazione digitale di Polestar 5, l’azienda ha collaborato con Polyphony Digital, una sussidiaria di Sony Interactive Entertainment. Si tratta di una partnership che ha visto l‘apertura reciproca di centri di sviluppo dei due brand, consentendo accesso anche ai team di lavoro, al fine di arrivare alla rappresentazione digitale estremamente dettagliata dell’auto.

Kazunori Yamauchi, produttore della serie Gran Turismo, ha affermato di essere sempre stato interessato alle auto di Polestar per il loro design. “E’ la prima volta che lavoriamo insieme ed è stata un’esperienza molto positiva", ha affermato, “è stata posta grande attenzione alla creazione dell’esperienza di guida e i giocatori si divertiranno a guidarla in Gran Turismo."

Grazie ad un’approfondita collaborazione con Igor Fraga, pilota professionista e sim-racer, sono state trasferite fedelmente tutte le caratteristiche della Polestar 5. Fraga ha avuto accesso esclusivo ai prototipi di Polestar 5, confrontandosi con gli esperti R&D presso i centri di sviluppo in Svezia, prima del test finale sul circuito Brands Hatch in Inghilterra.

Il feedback del veicolo è stato riportato fedelmente nel videogioco, a tal punto che, con il pilota giusto, i tempi su Gran Turismo e nella realtà sono perfettamente comparabili.

Con il superamento delle 100 milioni di copie vendute, il franchise Gran Turismo è considerato tra i simulatori più accurati dal punto di vista visivo e dinamico. Polestar e Polyphony Digital si preparano ad una collaborazione continuativa negli anni, segnando come punto di partenza l’introduzione di Polestar 5 in Gran Turismo 7 dal mese di dicembre. Nello stesso periodo inoltre si terrà un evento speciale di time trial dedicato a Polestar, dove il vincitore riceverà come premio un viaggio a Fukuoka in Giappone, per vedere dal vivo le finali mondiali della GT World Series 2025.