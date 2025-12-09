Polestar 5: primi test drive virtuali nei Polestar Spaces nel 2026

Grazie alla collaborazione con Polyphony Digital, i clienti interessati all’acquisto di Polestar 5 potranno provare la Grand Tourer ad alte prestazioni con un’esperienza immersiva di test drive virtuale su Gran Turismo 7 presso alcuni Polestar Space selezionati. Questa è la prima iniziativa che permetterà al pubblico di mettersi per la prima volta “al volante” della nuova GT di punta del brand.

Kristian Elvefors, Chief Commercial Officier di Polestar, afferma che Polestar 5 è già riconosciuta per le sue straordinarie qualità di guida, e l’azienda vuole permettere ai clienti di provarla quanto prima. Per questo il test drive virtuale rappresenta il modo ideale per far vivere in anticipo l’esperienza della nuova Performance GT, in attesa del suo arrivo nei Polestar Space il prossimo anno.

Sono previste anche sfide a tempo in alcuni Polestar Spaces. Inoltre, per celebrare il debutto di Polestar 5 in Gran Turismo 7, tutti i giocatori potranno partecipare ad un time trial globale sul circuito virtuale di Brands Hatch: il vincitore si aggiudicherà un viaggio esclusivo a Fukoka per assistere alle finali mondiali della GT World Series 2025.

SPECIFICHE TECNICHE

Polestar 5 si basa sulla nuova piattaforma Polestar Performance Architecture (PPA), una struttura in alluminio legato a caldo sviluppata ad hoc. Grazie ad estrusioni, stampaggi e fusioni in alluminio ad alta resistenza, l’insieme risulta leggero e molto rigido, con una torsionalità superiore a quella di molte sportive a due posti. L’architettura a 800 V consente cariche ultraveloci: la batteria 112 kWh (106 kWh utili) fornita da SK On supporta fino a 350 kW in DC, permettendo un passaggio 10-80% in 22 minuti, e 11 kW in AC.

Il modello sarà disponibile con due powertrain:

Polestar 5 Dual Motor: 550 kW (748 CV), 812 Nm di coppia, 0-100 km/h in 3,9 secondi, 250 km/h di velocità massima e 670 km di autonomia.

550 kW (748 CV), 812 Nm di coppia, 0-100 km/h in 3,9 secondi, 250 km/h di velocità massima e 670 km di autonomia. Polestar 5 Performance: 650 kW (885 CV), 1.015 Nm di coppia, 0-100 km/h in 3,2 secondi, velocità di punta di 250 km/h e autonomia di 565 km.

L’impianto frenante utilizza pinze Brembo a quattro pistoncini e dischi alleggeriti a due pezzi, con un risparmio di 12 kg di massa non sospesa. Completano il pacchetto dinamico pneumatici Michelin dedicati, con cerchi da 20 a 22 pollici.

PREZZI IN ITALIA

La Polestar 5 arriverà in Italia con un listino prezzi che parte da €119.800 per la Dual Motor e €144.800 per la Performance.