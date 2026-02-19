Polestar, nessun passo indietro: non faremo l'ibrido

Polestar ha appena presentato un’importante offensiva prodotto, annunciando l’arrivo di 4 nuovi modelli entro il 2028. Dopo una breve parentesi con la Polestar 1, un’ibrida Plug-in, la casa automobilistica ha iniziato ad offrire solamente modelli 100% elettrici e anche le prossime novità già annunciate saranno solamente delle BEV. Lo scriviamo spesso negli ultimi tempi, il mercato auto sta affrontando diverse sfide. Le diffusione delle auto elettriche non cresce al ritmo sperato e negli Stati Uniti l’amministrazione Trump ha eliminato gli incentivi per l’acquisto delle nuove BEV. L’evoluzione del mercato ha quindi portato diverse case automobilistiche a rivedere i loro piani, facendo un passo indietro sull’elettrico e puntando di più sull’ibrido e sull’endotermico.

E Polestar? La casa automobilistica fa parte del Gruppo Geely e quindi potrebbe facilmente avere accesso a powertrain Plug-in o addirittura alla tecnologia range extender. A quanto pare, però, non si vuole cambiare strada, Polester continuerà a proporre solamente modelli 100% elettrici e non farà vetture ibride.

SOLO AUTO 100% ELETTRICHE

A ribadire questa posizione ci ha pensato il CEO di Polestar, Michael Lohscheller, parlando con i colleghi inglesi di Autocar. La casa automobilistica non punterà sull’ibrido come un modo per incrementare le vendite.

Crediamo nella scienza. Il cambiamento climatico è reale, ed è per questo che continuiamo a concentrarci su di esso.

Il numero uno di Polestar ha poi aggiunto che i clienti (età media 45 anni) “credono fermamente" nel cambiamento climatico e quindi non vedrebbero bene un passo indietro sull’elettrico.

Se dicessimo ‘ehi, ora mettiamo i motori ICE nelle nostre auto’, loro risponderebbero ‘non si può fare’, quindi non ci stiamo nemmeno pensando. Stiamo facendo la cosa giusta, ne siamo fermamente convinti e siamo supportati dalla scienza. Uno dei motivi principali per cui le persone si rivolgono a noi è che siamo un’azienda unica.

Lohscheller ha insistito sul fatto che la posizione di Polestar esclusivamente sui veicoli elettrici rappresenti “una buona opportunità" per l’azienda. Durante le riunioni spesso viene chiesto se Polestar farà auto ibride ma la risposta è sempre no.

Semplicemente, la mobilità del futuro deve essere a zero emissioni, e l’elettrificazione è la soluzione migliore. Questo è ciò in cui crediamo, ed è per questo che continuiamo così.

Per il CEO di Polestar, i clienti non sceglieranno tecnologia obsolete e passeranno alle tecnologie del futuro.