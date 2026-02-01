Novità Polestar 2026, i nuovi modelli in arrivo

Polestar sta ampliando progressivamente la sua gamma di auto elettriche. Non solo, perché per crescere sta espandendo anche la sua rete commerciale. In Italia, ad esempio saranno aperti nuovi showroom. Il 2026 porterà comunque anche un’importante novità di prodotto. Nei primi mesi del nuovo anno inizieranno le consegne della nuova Polestar 5, una GT elettrica che punta ad entrare in concorrenza con la Posche Taycan. Modello che ha fatto il suo debutto al Salone di Monaco.

POLESTAR 5

Polestar 5 misura 5.087 mm lunghezza x 2.063 mm larghezza x 1.425 mm altezza, con un passo di 3.054 mm. La linea è filante e la Polestar 5 presenta un look elegante e moderno che riprende quello del concept Precept da cui deriva. Il Cx è pari a 0,24. Dietro non c’è il lunotto e questa scelta ha permesso ai progettisti di disporre di maggiore libertà nel progettare il posteriore. La vettura adotta quindi uno specchietto retrovisore digitale che mostra le immagini riprese da una telecamera posteriore. Polestar 5 offre un abitacolo con un’impostazione 4+1.

Ovviamente c’è tanta tecnologia. La plancia presenta uno stile minimalista e dietro al volante troviamo il panello da 9 pollici della strumentazione digitale. Centralmente è stato invece collocato un display verticale da 14,5 pollici per il sistema infotainment. Il bagagliaio offre una capacità di 366 litri e c’è pure un piccolo frunk da 62 litri buono per contenere i cavi per la ricarica. Polestar 5 poggia sulla piattaforma Polestar Performance Architecture (PPA) che dispone di un’architettura a 800 V che permette di effettuare ricariche ad altissima potenza. Ad alimentare il tutto c’è una batteria da 112 kWh (106 kWh utilizzabili) fornita da SK On che può essere ricaricata con potenze fino a 350 kW.

Due sono le motorizzazioni con cui la Polestar 5 è proposta sul mercato. Abbiamo innanzitutto la Polestar 5 Dual Motor con due motori ed una potenza di 550 kW (748 CV) e 812 Nm. Le prestazioni? Da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e velocità massima di 250 km/h. L’autonomia è di 670 km. C’è poi la Polestar 5 Performance sempre con due motori elettrici. La casa automobilistica dichiara 650 kW (885 CV) e 1.015 Nm. Velocità massima sempre di 250 km/h e un tempo da 0 a 100 km/h di appena 3,2 secondi. L’autonomia arriva a 565 km. I prezzi in Italia? Si parte da 119.800 euro.

POLESTAR 3

Lo scorso autunno, per la Polestar 3 era stato annunciato un aggiornamento che aveva introdotto diverse novità tecniche interessanti. Le consegne del nuovo modello sono attese per la fine della primavera. Le novità? Per il SUV elettrico arrivano l’architettura a 800 V, nuove batterie e nuovi motori. Grazie alla nuova architettura sarà possibile ricaricare ancora più velocemente. La casa automobilistica parla di picchi di 350 kW (310 kW con la batteria più piccola) con una riduzione del 25% del tempo per passare dal 20 all’80% della carica della batteria quando si rifornisce da una colonnina HPC. Arrivano pure nuove batterie di CATL: da 92 kWh per la versione con motore posteriore e da 106 kWh per le varianti con doppio motore e Performance.

Tutte le versioni di Polestar 3 adottano adesso un nuovo motore posteriore sincrono a magneti permanenti sviluppato internamente, che offre una potenza maggiore. Più nello specifico, la RWD dispone di 333 CV e 480 Nm di coppia. Accelera da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 210 km/h. Autonomia di 604 km WLTP. La Dual Motor può invece contare su 544 CV e 740 Nm di coppia. Scatto da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e velocità di punta pari a 230 km/h. L’autonomia? 635 km. Infine c’è la nuova Performance il cui powertrain dual motor eroga 680 CV e 870 Nm di coppia. Da 0 a 100 km/h in appena 3,9 secondi e velocità massima di 230 km/h. Sono 593 i km di autonomia.