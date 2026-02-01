Nuova Dacia Sandero vs FIAT Grande Panda, piccole a confronto: versioni e prezzi

Dacia Sandero punta da sempre sulla sostanza e si è rinnovata da poco attraverso un restyling, offrendo un nuovo look e una gamma di motorizzazioni rivista che include adesso anche il Full Hybrid. L’auto più venduta in assoluto in Europa nel 2025 è molto importante per Dacia e grazie al facelift la casa automobilistica punta a renderla ancora una vera best seller pure nel 2026. Ovviamente, continua ad essere proposta in due varianti di carrozzeria: Streetway, con un look più cittadino e Stepway con un look che strizza l’occhio al mondo dei crossover. Sul mercato Italiano, Sandero è protagonista del segmento B dove deve vedersela con diverse rivali, tra cui la FIAT Grande Panda, modello su cui la casa automobilistica italiana ha scommesso molto. Grande Panda gioca la carta del design più moderno ed è proposta anche nella motorizzazione 100% elettrica.

Visto l’arrivo sul mercato della nuova Dacia Sandero, andiamo a mettere a confronto il nuovo modello con la FIAT Gande Panda per scoprire caratteristiche e differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

Sandero Streetway misura 4.102 mm lunghezza x 1.848 mm larghezza x 1.499 mm altezza. Per la versione Stepway, le misure sono del tutto simili. Per i bagagli a disposizione ci sono fino a 410 litri. Attenzione solo che per le motorizzazioni GPL, a causa del serbatoio, si scende a 328 litri. Con il restyling, Dacia ha dato una rifrescata al look della Sandero, ridisegnando principalmente il frontale. Adesso, sono presenti fari dotati della nuova firma luminosa a T rovesciata. La nuova firma luminosa è collegata alla calandra ridisegnata da una sottile linea di puntini bianchi, come pixel che si stagliano distintamente sullo sfondo nero della griglia. Anche dietro è riproposta la firma luminosa a T rovesciata.

Passiamo alla FIAT Grande Panda che misura 3.990 mm di lunghezza, 1.760 mm di larghezza e 1.570 mm di altezza, con un passo di 2.540 mm. Per trasportare i bagagli, invece, a disposizione ci sono 412 litri che scendono a 361 litri nella versione elettrica. Il design della Grande Panda lo conosciamo bene e si caratterizza per un frontale dove troviamo gruppi ottici con firma luminosa a Pixel. Presenti pure alcuni richiami alla Panda 4×4 come le lettere in bassorilievo stampate in 3D sulle portiere. Sul modello 100% elettrico, davanti c’è uno sportellino dove è presente il cavo per ricaricare presso le colonnine in corrente alternata.

INTERNI E TECNOLOGIA

Anche l’abitacolo della Dacia Sandero è stato rivisto con alcune novità. Per esempio, c’è un nuovo volante, pensato per una migliore ergonomia. Il tema della T rovesciata è riproposto anche all’interno dell’abitacolo e precisamente sulle bocchette del climatizzatore. Per le versioni con cambio automatico, sul tunnel centrale c’è il nuovo selettore per la trasmissione E-Shifter. Parlando, invece, della tecnologia, sugli allestimenti più ricchi c’è la strumentazione digitale da 7 pollici, caratterizzata da una nuova grafica. Nell’allestimento base non è previsto l’infotainment ma solo un supporto per smartphone. In quelli più ricchi c’è e dispone di un display da 10 pollici.

Salendo a bordo della FIAT Grande Panda troviamo una plancia che reinterpreta in chiave moderna quella della Panda originale. Dietro al volante c’è la strumentazione digitale con schermo da 10 pollici e non manca ovviamente l’infotainment con display da 10,25 pollici. Attenzione, però, manca sull’allestimento base dove invece è presente un supporto per smartphone. La plancia è racchiusa all’interno di una cornice con bordi arrotondati e alcuni dettagli dei rivestimenti richiamano il colore della carrozzeria.

MOTORI

La nuova Dacia Sandero può contare su di una gamma articolata di motorizzazioni che include anche il GPL e il Full Hybrid. Entriamo nei dettagli. Partiamo dalla TCe 110 a benzina con cambio manuale a 6 rapporti. Per Sandero Streetway c’è anche la versione a benzina SCe 65 dotata di cambio manuale a 5 rapporti. Per chi preferisce il GPL, troviamo la Eco-G 120 dotata di un motore turbo bi-fuel 3 cilindri e 1,2 litri di cilindrata da 120 CV con trasmissione a doppia frizione e 6 rapporti. L’autonomia totale (GPL + benzina) raggiunge i 1.590 km su Sandero Streetway e 1.480 km su Sandero Stepway. Solamente su Sandero Streetway, Dacia ha reso disponibile anche la nuova versione TCe 100: motore turbo benzina a 3 cilindri e un litro di cilindrata abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. Da fine 2026 arriverà la versione Hybrid 155 (Full Hybrid) già vista sulla Dacia Bigster.

FIAT Grande Panda oggi è proposta con motorizzazioni benzina, ibride (Mild Hybrid) ed elettriche. Abbiamo anzitutto il solito PureTech 3 cilindri di 1,2 litri da 100 CV abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. In gamma c’è poi la versione Hybrid dotata sempre dello stesso motore a benzina ma abbinato ad una trasmissione automatica a 6 rapporti che integra un motore elettrico da 29 CV. La potenza totale di sistema arriva a 110 CV. Al vertice della gamma c’è la Grande Panda elettrica con motore da 113 CV, batteria LFP da 44 kWh e autonomia WLTP di 320 km.

PREZZI

Quanto costa la nuova Dacia Sandero in Italia? La Streetway parte da 14.800 euro, mentre la Stepway da 16.500 euro. I prezzi della FIAT Grande Panda? Si parte dai 17.900 euro del modello a benzina, dai 19.900 euro di quello ibrido e dai 23.900 euro di quello elettrico.