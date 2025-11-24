Dacia Sandero, la low cost batte tutti ed è l'auto più venduta in Europa ad ottobre 2025

Dacia Sandero continua ad essere un grade successo in Europa e dopo un 2024 chiuso come l’auto più venduta in assoluto, anche nel 2025 continua ad andare molto bene. Ad ottobre 2025, è stata ancora una volta l’auto più venduta nel Vecchio Continente, mettendosi dietro modelli come la Volkswagen T-Roc e la Renault Clio. Questo, stando ai dati di mercato di Dataforce. La low cost di casa Dacia è stata al primo posto anche a gennaio, febbraio, marzo e luglio. Complessivamente, ad ottobre, di Dacia Sandero ne sono state vendute 20.480 unità. La Volkswagen T-Roc è stata la seconda più venduta in Europa nel mese. Le vendite del crossover hanno raggiunto quota 18.241 unità.

La Renault Clio si è classificata terza a ottobre con 16.896 vendite. Si tratta ancora della quinta generazione della Clio dato che quella nuova non è ancora arrivata sul mercato. La stessa cosa vale per la T-Roc. Le vendite riguardano ancora il vecchio modello. Nella classifica troviamo poi la Volkswagen Golf e la Toyota Yaris Cross.

LA CLASSIFICA DI OTTOBRE 2025, LE AUTO PIÙ VENDUTE

Ecco la classifica (Top 10) delle auto più venduta in Europa ad ottobre 2025 (dati Dataforce).

Dacia Sandero: 20.480 (-7,6%)

Volkswagen T-Roc: 18.241 (+25,9%)

Renault Clio: 16.896 (+0,7)

Volkswagen Golf: 16.261 (-2,7%)

Toyota Yaris Cross: 16.181 (-2,9%)

Volkswagen Tiguan: 15.632 (-21,1%)

Peugeot 208: 15.256 (-24,8%)

Peugeot 2008: 15.012 (+25%)

Skoda Octavia: 14.697 (+1,8%)

Toyota Yaris: 14.360 (-10,7%)

LE AUTO PIÙ VENDUTE NEL 2025

Come siamo messi da inizio dell’anno? Quali sono le auto più vendute da gennaio ad ottobre 2025 in Europa? Al primo posto troviamo ancora la Dacia Sandero che sta confermando il risultato del 2024. Ecco la Top 10.