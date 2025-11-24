Cerca

L'inverno sta arrivando. Proteggi il motore della tua auto con il liquido antigelo

Previene danni al motore e protegge l’impianto di raffreddamento.

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 24 nov 2025

Con l’arrivo del freddo, molti automobilisti si concentrano su batteria e pneumatici, trascurando il liquido del radiatore. Eppure dedicargli attenzione è una delle scelte più importanti da fare in questo periodo dell’anno. Se degradato, diluito male o non adatto al tipo di impianto, infatti, può causare corrosione, calcare o addirittura congelamento, mettendo a rischio il motore e il sistema di raffreddamento.

Il liquido radiatore Errecom Red Cool, già pronto all’uso e compatibile con le specifiche G12 (lo standard richiesto da molte auto europee per i liquidi a lunga durata con additivi organici), è una scelta pratica per effettuare rabbocchi o sostituzioni. Non va diluito, funziona tra -10°C e +103°C e protegge nel tempo anche le parti in gomma e plastica, evitando l’accumulo di incrostazioni. Nella settimana del Black Friday è in offerta con una pratica tanica da 5 litri a meno di 15€ (meno di 3€ al litro).

Quando e quanto usarne

Il liquido antigelo va controllato almeno due volte l’anno, indicativamente prima dell’inverno e prima dell’estate. Nel caso in cui si riscontrasse un livello basso o il colore alterato, è consigliabile rabboccare o sostituire completamente il contenuto. In genere, un circuito di raffreddamento contiene tra 4 e 7 litri di liquido, a seconda del motore.

ERRECOM Red Cool, Liquido Radiatore Rosso Fluorescente -10°C/+103°C, antigelo G12 con Pacchetto inibitore a Base Organica Oat, Pronto all’Uso, 5 Litri

ERRECOM Red Cool, Liquido Radiatore Rosso Fluorescente -10°C/+103°C, antigelo G12 con Pacchetto inibitore a Base Organica Oat, Pronto all’Uso, 5 Litri

14,2515,00€-5%

Vedi l’offerta

La tanica da 5 litri del liquido radiatore Errecom Red Cool è utile non solo per chi vuole effettuare un cambio completo, ma anche per chi ha più veicoli o preferisce tenere una scorta pronta in garage. Anche perché a questo prezzo è davvero un’occasione da non sottovalutare in quanto evita di rimanere senza in caso di emergenza e consente di gestire più interventi senza dover acquistare nuovi flaconi ogni volta. È inoltre conforme a numerosi standard internazionali e approvato da produttori come Volkswagen, Renault, Mercedes, Volvo, BMW, Ford e Opel.

Questo è il momento giusto per controllare il livello del liquido radiatore e acquistare la tanica da 5 litri Errecom Red Cool così da averlo sempre a disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
