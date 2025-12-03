Nuova Dacia Sandero: allestimenti e prezzi del restyling

La nuova Dacia Sandero è finalmente disponibile in Italia. Il restyling era stato presentato all’inizio del mese di ottobre e adesso è arrivato nel nostro mercato. La casa automobilistica ha infatti comunicato tutti i prezzi e aggiornato il configuratore. Ovviamente, anche a seguito del facelift, la Sandero continua ad essere disponibile nelle varianti Streetway, con un look più cittadino e Stepway che strizza l’occhio al mondo dei crossover.

LE NOVITÀ DEL RESTYLING

Dacia Sandero è un modello molto importante visto che è una vera e propria best seller per la casa automobilistica rumena. Nel 2024 è stata l’auto più venduta in Europa e nel 2025 dovrebbe confermare questo risultato. Con il restyling erano arrivati alcuni ritocchi al look, soprattutto al frontale, dove troviamo una nuova firma luminosa costituita da una T rovesciata a LED posizionata sopra i nuovi fari. Non mancano poi ritocchi alla mascherina e al paraurti. All’interno dell’abitacolo viene riproposto il tema della T rovesciata come sulle bocchette del climatizzatore. Non mancano nuovi rivestimenti e per i modelli con il cambio automatico troviamo sul tunnel centrale il nuovo selettore per la trasmissione E-Shifter.

Pe quanto riguarda, invece, la tecnologia, dietro al nuovo volante c’è la strumentazione digitale con schermo da 7 pollici. A seconda delle versioni è presente anche un sistema infotainment da 10 pollici.

MOTORI

Dacia Sandero Stepway è sempre disponibile con motore benzina TCe 110 con cambio manuale a 6 rapporti e Sandero Streetway con motore benzina SCe 65 dotato di cambio manuale a 5 rapporti. Per chi preferisce il GPL, c’è la nuova versione Eco-G 120 dotata di un motore turbo bi-fuel 3 cilindri e 1,2 litri di cilindrata da 120 CV con trasmissione a doppia frizione e 6 rapporti. L’autonomia totale (GPL + benzina) raggiunge i 1.590 km su Sandero Streetway e 1.480 km su Sandero Stepway. Solamente su Sandero Streetway, Dacia ha reso disponibile la nuova versione TCe 100: motore turbo benzina a 3 cilindri e 1.0 litro abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. Da fine 2026 arriverà anche la versione Hybrid 155 già vista sulla Dacia Bigster. Si tratta di un Full Hybrid da 155 CV.

ALLESTIMENTI E PREZZI

Nuova Dacia Sandero Streetway si può avere negli allestimenti Essential, Expression e Journey con prezzi a partire da 14.800 euro per la versone Essential SCe 65. Le versioni top di gamma arrivano a superare i 19.000 euro. Nuova Dacia Sandero Stepway è proposta negli allestimenti Essential, Expression ed Extreme. Si parte da 16.500 euro con la motorizzazione Eco-g 120. Nelle versioni top di gamma si possono superare i 20.000 euro.