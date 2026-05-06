Nuova Dacia Spring, cugina della Twingo ma con uno stile diverso

La prossima generazione della Dacia Spring prenderà la forme di un crossover compatto. Lo stile attuale verrà estremizzato per offrire un’estetica accattivante. La low-cost del marchio romeno oggi ha forme squadrate con fascioni neri funzionali a ridurre i danni nei parcheggi, ma non risulta modernissima. Il successo è derivato dall’essere una delle EV più economiche sul mercato italiano, tuttavia i piani della Casa carpatica sono sempre più ambiziosi.

La Dacia Spring sarà sostituita all’inizio del prossimo anno da un nuovo modello di dimensioni simili alla Renault Twingo E-Tech. La scelta non è casuale, così risulterà lunga circa 380 cm e con elementi estetici differenti. Le forme dell’utilitaria alla spina francese sono affusolate ed eleganti, mentre il marchio di Pitesti punterà a conservare il linguaggio stilistico da crossover. Non aspettatevi una Spring con forme ovoidali, piuttosto un modello con un design robusto, in linea con i primi prototipi camuffati.

Evoluzione sotto al cofano

L’attuale Dacia Spring è disponibile con motore da 70 o da 100 CV. Ad alimentarlo, la batteria da 26,8 kWh che si può ricaricare in corrente alternata solo fino a 7 kW o (col caricatore optional a corrente continua) fino a 30 kW. La vettura si carica dal 20% all’80% in poco meno di un’ora.

Il nuovo modello sfrutterà l’architettura AmpR Small, condivisa oltre che con la Twingo anche con le recenti Renault 4 e 5, rivista per un massimo risparmio produttivo. In materia di motori si prevede l’adozione di un’unità elettrica di piccole dimensioni, da 82 CV, alimentata da una batteria di 27,5 kWh con chimica litio-ferro-fosfato (LFP).

L’obiettivo è garantire una densità energetica minore rispetto alle batterie standard, con un’autonomia stimata tra i 200 e i 250 km. La Spring rimarrà l’auto ideale per gli spostamenti di tutti i giorni in città. La produzione della citycar dovrebbe avvenire nello stabilimento sloveno di Novo Mesto, sulla stessa linea produttiva della Twingo. Date una occhiata al render in basso del canale YouTube SRK Designs.

Successo assicurato

Con la crisi che ha investito l’industria europea delle quattro ruote in Dacia sono stati capaci di proporre auto affidabili e confortevoli al giusto prezzo. La Renault con la nuova Twingo ha puntato a riaccendere il sentiment nostalgico per il modello originale degli anni ‘90, mentre l’utilitaria romena si farà preferire per i richiami al mondo delle crossover, un cofano cortissimo quasi orizzontale e luci con grafiche a freccia integrate nella sottile mascherina.

L’assetto leggermente rialzato risulta il migliore per affrontare dislivelli e buche che caratterizzano i nostri contesti urbani. L’attuale Spring parte da 17.900 euro e l’obiettivo dei vertici della Dacia sarà quello di non discostarsi troppo da questi parametri.