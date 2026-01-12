Dacia Spring, anche con il lancio della Evader rimarrà sul mercato

Tra le novità più importanti di Dacia per il 2026 c’è una piccola citycar elettrica nota oggi come Evader che sarà basata sulla nuova Renault Twingo elettrica. Modello che sarà proposto sul mercato con un prezzo di partenza attorno ai 18.000 euro. Cosa succederà ala Spring con l’arrivo della Evader? In passato, secondo qualcuno i due modelli non potevano coesistere e quindi alla fine la Spring sarebbe stata sostituita dalla nuova citycar. A quanto pare non sarà così, almeno all’inizio. Infatti, la casa automobilistica fa sapere che la Spring rimarrà in vendita, almeno così riportano i colleghi inglesi di Autocar che citano la dichiarazione di Patrice Lévy-Bencheton, responsabile dei prodotti Dacia.

Stando a quanto riportato, le due auto possono coesistere perché, pur essendo entrambe elettriche del segmento A, “sono comunque piuttosto diverse: lo scoprirete quando presenteremo l’auto: dimensioni, forma, …“. Insomma, Dacia Continuerà a proporre la Spring anche con l’arrivo della nuova Evader, andando così ad offrire sul mercato due citycar elettriche di segmento A.

DUE CITYCAR ELETTRICHE PER L’EUROPA

La nuova Dacia Evader derivando dalla nuova Renault Twingo avrà lunghezza poco inferiore ai 3,8 metri e quindi sarà leggermente più grande della Spring che invece misura 3,7 metri di lunghezza. Lévy-Bencheton ha ipotizzato che i due modelli coesisteranno per circa un anno, mentre la Spring verrà gradualmente eliminata in alcuni mercati “a seconda della situazione” in relazione agli incentivi e alla domanda locali. In ogni caso, ha poi aggiunto che sarà compito del team di vendita posizionarle. Frank Marotte, responsabile vendite e marketing di Dacia, ha aggiunto che le due auto saranno offerte “a prezzi diversi e con design diversi“.

Ricordiamo che la Spring deriva dalla Renault City K-ZE, in vendita in vari mercati globali dal 2019 e importata in Europa da una fabbrica in Cina, mentre la nuova piccola elettrica è stata progettata in Europa specificamente per questo mercato. Inoltre, sarà costruita in Europa, verosimilmente assieme alla nuova Twingo. Vale la pena poi di ricordare che la Spring di recente è stata nuovamente aggiornata con l’introduzione di alcune novità, tra cui powertrain più potenti, per migliorare la sua competitività sul mercato.

Sarà quindi interessante attendere il debutto della nuova Dacia Evader per capire meglio i piani della casa automobilistica, e come sarà posizionata per consentire la coesistenza, almeno per un certo periodo, con la Spring.