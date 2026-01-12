Nuova Volkswagen ID. Era 9X, per la Cina un maxi SUV range extender: ecco com'è fatto

Volkswagen punta a crescere sul mercato cinese e lo farà attraverso alcuni modelli che erano stati anticipati al Salone Auto di Shanghai nell’aprile 2025, attraverso 3 concept. Uno di questi modelli è la nuova Volkswagen ID. Era 9X, un SUV sviluppato in collaborazione con SAIC e dotato di un powertrain range extender. Modello che dunque sarà molto importante per la strategia della casa automobilistica. Vettura che si appresta a fare il suo debutto sul mercato cinse nel 2026 e su cui, adesso, ne sappiamo molto di più dato che è apparsa all’interno del database del solito sito del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT) grazie al quale finalmente scopriamo le principali caratteristiche tecniche.

UN NUOVO MAXI SUV PER LA CINA

Nuova Volkswagen ID. Era 9X misura 5.207 mm lunghezza x 1.997 mm larghezza x 1.810 mm altezza, con un passo di 3.070 mm. Un SUV dalle forme massicce, con un fontale caratterizzato da fari sdoppiati e sul tetto trova posto il sensore LiDAR che sarà importante per le funzionalità avanzate di assistenza alla guida di cui la vettura sarà dotata. Complessivamente, comunque, il design esterno rimane molto simile a quello del concept. Volkswagen non ha ancora svelato gli interni di serie. Ma se rispecchiano quelli del concept, troveremo una plancia dominata da un ampio display per il sistema infotainment. La scheda tecnica conferma che la nuova ID. Era 9X sarà dotata di sei posti in configurazione 2+2+2. Inoltre, adotta cerchi da 20 o da 21 pollici.

MOTORE

Questo nuovo maxi SUV adotta la tecnologia range extender. Significa che sotto al cofano troveremo un motore endotermico con funzione solamente di generatore che alimenterà batteria e motore elettrico. Stando a quanto emerso, la nuova Volkswagen ID. Era 9X sarà offerta in tre versioni differenti. Tutte, adottano come generatore un motore benzina di 1,5 litri da 105 kW. Il modello base propone un’unità elettrica posteriore da 220 kW alimentata da una batteria LFP con una capacità da 51,1 kWh che permette un’autonomia in modalità solo elettrica di 267 km (CLTC). Velocità massima di 200 km/h, peso di 2.600 kg e consumi pari a 5,95 litri ogni 100 km con batteria scarica.

Andando vanti, la seconda versione adotta lo stesso motore elettrico ma la batteria cresce di capacità ed arriva a 65,2 kWh (NMC). L’autonomia in elettrico sale a 340 km (CLTC). Consumi pari a 5,95 litri ogni 100 km e peso di 2.620 kg. Al vertice della gamma troviamo la nuova Volkswagen ID. Era 9X che dispone di un motore elettrico aggiuntivo sull’asse anteriore da 160 kW. La potenza massima di sistema arriva così a 380 kW. Batteria da 65,2 kWh, 321 km di autonomia in elettrico (CLTC) e peso di 2.700 kg. Il consumo di carburante è di 6,27 l/100 km. Sebbene non siano stati pubblicati i dati completi sull’autonomia combinata, si prevede che tutte e tre le configurazioni possano superare i 1.000 km (benzina + batteria). Ne sapremo di più in futuro quando il SUV sarà ufficialmente lanciato in Cina.

NIENTE EUROPA

La conferma era già arrivata in passato. La nuova Volkswagen ID. Era 9X è pensata per la Cina e ad oggi non ci sono possibilità che possa essere commercializzata anche in Europa.