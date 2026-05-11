Volkswagen ID. Polo GTI: in arrivo una pepatissima Clubsport

Non nascerà per i puristi con le cambiate artificiali e un peso consistente, tuttavia potrebbe interessare a coloro che da una EV vogliono molto di più di una comoda vettura da città. Nonostante i numeri non diano ragione al colosso di Wolfsburg, l’offensiva elettrica non è destinata ad arrestarsi. I vertici della Volkswagen hanno capito gli errori del passato e stanno cercando di confezionare un pacchetto in linea con le esigenze di una fascia di progressisti green fan anche della vecchia scuola.

Per unire queste due correnti di pensiero e non mandare in depressione gli amanti della Polo GTI termica, il management della Casa tedesca ha deciso di conservare il nome anche nella prossima era elettrica. La compatta dovrebbe riuscire ad alzare ulteriormente l’asticella con una versione più estrema chiamata ID. Polo GTI Clubsport.

Piani ambiziosi

Il magazine inglese Autocar ha spiegato che in VW si sarebbero convinti per una variante più audace della ID. Polo GTI per garantire un piacere di guida unico. Il responsabile della dinamica, Florian Umbach, ha dichiarato alla rivista britannica:

Stiamo lavorando a qualcosa. Con l’attuale tecnologia di motore e batteria si può sicuramente ottenere più potenza di picco, oltre a più coppia che l’avantreno potrebbe gestire. C’è chiaramente ancora del potenziale.

La Polo GTI attuale piace perchè è un’hot hatch iconica, comoda e tecnologica. Il cuore pulsante è un motore 2.0 TSI da 207 cavalli, associato di serie al cambio automatico DSG a doppia frizione e a un assetto ribassato e irrigidito, in grado di coprire lo 0 a 100 km/h in 6,5 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 240 km/h. La sorella minore della Golf GTI rappresenta la soluzione ideale per chi cerca, in spazi ridotti, reattività e divertimento.

La nuova ID. Polo GTI, debutto previsto tra il 14 e il 17 maggio in occasione della 24 Ore del Nürburgring, dovrebbe avere 223 CV. Per la Clubsport si parla di una potenza nell’ordine di 285 CV. Una cavalleria di tutto rispetto, ma sappiamo quanto le sensazioni alla guida che offre una EV siano molto diverse rispetto a quelle di una sportiva a combustione interna.

Interventi mirati

Per offrire uno stile gradevole in ogni circostanza la ID. Polo in versione GTI Clubsport dovrebbe presentare un assetto sportivo con ribassamento e una taratura più aggressiva. Umbach ha aggiunto che:

Volkswagen sta sviluppando un tipo di erogazione della potenza gestita da palette al volante simile a quella dei modelli Hyundai N [elettrici]. Alla fine è puro software, contano la gestione del motore e una colonna sonora adeguata.

A bordo della GTI base il cockpit digitale può essere configurato per riprodurre una strumentazione in stile Golf GTI prima serie. La Clubsport potrebbe sposare questo fil rouge nostalgico, ma non è chiaro quando la vettura arriverà effettivamente sul mercato. La decisione dipenderà dal successo commerciale della ID. Polo GTI standard, svelata nelle prossime ore in occasione della 24 Ore del Nürburgring che si terrà dal 14 al 17 maggio. Un appuntamento non casuale dato che qui il brand tedesco festeggerà i 50 anni della GTI.