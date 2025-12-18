Nuova Volkswagen ID. Polo 2026, un render prova ad anticipare il suo design

La nuova Volkswagen ID. Polo sarà una delle più grandi novità 2026 della casa automobilistica tedesca, una compatta elettrica offerta a partire da circa 25.000 euro. Negli ultimi giorni, Volkswagen ha raccontato qualcosa di più di questo modello, soprattutto sulle motorizzazioni con cui la nuova ID. Polo sarà proposta sul mercato. Contestualmente il costruttore ha condiviso anche nuovi scatti della vettura, ovviamente sempre camuffata con pellicole per celare i dettagli del design. Partendo proprio da queste immagini, c’è chi ha provato ha immaginarsi l’aspetto reale della compatta elettrica, come nel render che mostriamo.

ECCO COME SARÀ

Visto quanto sappiamo oggi sulla vettura, il render dovrebbe avvicinarsi molto all’aspetto reale del modello di serie della nuova Volkswagen ID. Polo. Questo modello deriva sostanzialmente dal concept ID. 2all svelato nel 2023. Le differenze maggiori sono al livello del frontale che è stato ridisegnato con fari dotati di una diversa firma luminosa. Nella parte posteriore, la nuova ID. Polo sarà pressoché identica al concept, con solo qualche piccola differenza nella grafica dei fari e in alcuni dettagli del paraurti. Sappiamo già le misure.

La nuova compatta elettrica è lunga 4.053 mm, larga 1.816 mm e alta 1.530 mm, con passo misura 2.600 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 435 litri ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si può arrivare a quota 1.243 litri. Misure simili alla Polo endotermica ma grazie alla piattaforma MEB+, nata per le sole auto elettriche, la vettura offrirà maggiore spazio all’interno dell’abitacolo.

4 VERSIONI

Come ha raccontato da pochi giorni Volkswagen, la nuova ID. Polo sarà proposta sul mercato complessivamente in 4 versioni, compresa la più sportiva GTI. Più nel dettaglio, la nuova ID. Polo 2026 sarà proposta in questi livelli di potenza: 85 kW (116 CV), 99 kW (135 CV) e 155 kW (211 CV). Al vertice della gamma ci sarà poi la ID. Polo GTI con 166 kW (226 CV) che arriverà qualche mese dopo. Le versioni da 85 kW e 99 kW disporranno di una batteria LFP (litio ferro fosfato) da 37 kWh (capacità netta). Questa batteria può essere ricaricata in correte continua fino a 90 kW. Le versioni da 155 kW e 166 kW saranno alimentate invece da una batteria NMC (nichel manganese cobalto) da 52 kWh (netti), per un’autonomia fino a 450 km e una ricarica in corrente continua fino a 130 kW.