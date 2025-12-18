Nuova Audi Q4 e-tron 2026, il restyling pizzicato in Italia vicino a Torino

Il restyling di Audi Q4 e-tron sarà una delle novità 2026 della casa dei 4 anelli. La casa automobilistica introdurrà una serie di ritocchi estetici per consentire al SUV di poter continuare a competere sul mercato e sono attese novità anche per l’abitacolo e forse anche per i powertrain. I test di sviluppo stanno andando avanti ed un muletto della nuova Audi Q4 e-tron 2026 è stato intercettato in Italia e precisamente vicino a Torino. Il muletto appare ancora camuffato soprattutto all’anteriore e al posteriore con pellicole a coprire le principali novità estetiche che saranno introdotte.

TANTE NOVITÀ IN ARRIVO PER AUDI Q4 E-TRON 2026

Le foto spia arrivano da Walter Vayr (Gabetz Spy Unit) e permettono di dare un ulteriore sguardo alle novità in arrivo. Il frontale presenterà alcuni ritocchi al paraurti e le modifiche introdotte ai fari, almeno stando a quanto si può vedere, farebbero pensare che Audi abbia deciso di adottare una soluzione con fari sdoppiati simile a quella vista sulla nuova Audi Q3. Al posteriore, invece, ci saranno alcuni ritocchi al paraurti e nuove grafiche per i gruppi ottici. Trattandosi di un restyling non dovrebbero mancare nuove colorazioni per la carrozzeria e nuovi cerchi in lega. Le immagini non mostrano l’abitacolo. Tuttavia, passati scatti spia avevano permesso di osservare che ci sarà un importante aggiornamento.

Infatti, la nuova Audi Q4 e-tron 2026 dovrebbe proporre una plancia simile a quella della nuova Audi A5 dove troviamo un ampio pannello al cui interno sono presenti i display della strumentazione e del sistema infotainment. Chiaramente ne capiremo di più nel corso dei prossimi mesi quando arriveranno nuove foto spia e maggiori informazioni sullo sviluppo del restyling del SUV elettrico tedesco.

E le motorizzazioni? Informazioni precise ovviamente ancora non ce ne sono. Tuttavia, sarebbero in arrivo novità anche sul fronte tecnico. Si parla infatti di powertrain più potenti e di un miglioramento dell’autonomia offerta. Non si può fare altro a questo punto che attendere ulteriori novità sullo sviluppo del restyling di Audi Q4 e-tron. Novità e modifiche che saranno ovviamente disponibili anche sulla Sportback.