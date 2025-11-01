Novità Audi 2026: i nuovi modelli in arrivo

Audi sta portando avanti un rinnovamento della sua gamma di vetture. Nel 2025 abbiamo visto diversi debutti ma anche per il 2026 sono attese diverse novità. Tra nuovi modelli e restyling ci saranno molti lanci interessanti. Arriveranno nuove elettriche ma anche vetture con motorizzazioni tradizionali. Andiamo quindi a vedere le principali novità in arrivo nel 2026 per Audi, almeno di quelle che sappiamo già qualcosa.

AUDI A2 E-TRON

Il nome è al momento provvisorio anche se si pensa che alla fine questo modello si chiamerà proprio così. Nuova Audi A2 e-tron sarà il nuovo modello entry level della gamma delle elettriche della casa dei 4 anelli. Abbiamo già visto le prime foto spia e sappiamo che poggerà sempre sulla piattaforma MEB, forse già la MEB+, del Gruppo Volkswagen. Andrà a posizionarsi sotto la Q4 e-tron e riempirà il vuoto lasciato da Audi A1 e Audi Q2 che presto finiranno le loro carriera. Dei powertrain, ufficialmente ancora non sappiamo nulla di preciso.

AUDI Q4 E-TRON RESTYLING

Nel 2026 è atteso anche il restyling della Q4 e-tron. Foto spia ne abbiamo già visto diverse e il camuffamento sulla carrozzeria ha fatto capire che le novità si concentreranno soprattutto sul frontale, con alcuni ritocchi anche al posteriore. Non sappiamo nulla di preciso sulle motorizzazioni ma possiamo immaginarci un miglioramento delle prestazioni e dell’autonomia grazie ad un lavoro sull’efficienza e all’introduzione di nuove batterie.

AUDI RS5

Le prime foto spia risalgono a diversi mese fa. La nuova Audi RS5, anche in versione Avant cioè station wagon, sarebbe prossima al debutto. Questo modello, ancora camuffato, lo abbiamo visto diverse volte anche al Nürburgring durante sessioni di test. Si caratterizzerà per un look più aggressivo rispetto a quello della nuova A5. Cosa troveremo sotto al cofano? Si parla di un V6 biturbo abbinato ad un’unità elettrica e si specula che la potenza di sistema possa aggirarsi attorno ai 600 CV.

AUDI RS6 AVANT

Sta arrivando anche una nuova Audi RS6 Avant di cui nel tempo abbiamo visto diversi scatti spia. Look più aggressivo rispetto alla nuova A6 Avant grazie ad un body kit aerodinamico dedicato e sotto al cofano si dice che troveremo un V6 o un V8. In ogni caso, sarà abbinato ad un sistema ibrido Plug-in per una potenza di sistema che dovrebbe superare di poco i 700 CV.

AUDI Q7

Il prossimo anno è attesa anche il debutto della nuova generazione di Audi Q7. Si tratta di un grande SUV che dovrebbe essere offerto sia con motorizzazioni endotermiche e sia ibride. Abbiamo visto diverse foto spia che hanno confermato le sue forme massicce. Non dovrebbe mancare un consistente upgrade anche all’interno dell’abitacolo, magari con l’introduzione dell’Audi Digital Stage. Tornando alle motorizzazioni, non dovrebbe mancare l’ibrido Plug-in con una batteria in grado di offrire un’autonomia in elettrico vicina ai 100 km.

AUDI Q9

Si tratta di un nuovo modello e andrà a collocarsi al vertice della gamma SUV di Audi. La nuova Q9 sarà sostanzialmente una versione ancora più grande della Q7 fatta per chi cerca lusso e tanto spazio all’interno dell’abitacolo. La lunghezza dovrebbe superare i 5 metri e l’abitacolo dovrebbe permettere di consentire di trasportare fino a 7 passeggeri. Le motorizzazioni in linea di massima dovrebbero essere quella della Q7. Dunque, unità Mild Hybrid e ibride Plug-in. Pure di questo modello abbiamo già visto diverse foto spia.