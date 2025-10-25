Audi Q4 e-tron 2026, il restyling è stato pizzicato su strada

Nel 2026 è atteso il debutto del restyling di Audi Q4 e-tron. Il prossimo anno arriverà quindi un importante aggiornamento del SUV della Casa dei 4 anelli. Il mercato del C-SUV elettrici è sempre più competitivo e quindi alla Q4 e-tron serve un facelift di sostanza per continuare a potersi confrontare alla pari con i rivali. Lo sviluppo del nuovo SUV è già in corso e adesso sono arrivate nuove foto spia che sono state condivise attraverso i canali social dal solito Walter Vayr (Gabetz Spy Unit).

NUOVO LOOK E PIÙ EFFICIENZA

Il prototipo protagonista degli scatti appare ovviamente ancora camuffato con le pellicole che coprono le aree in cui si concentreranno le novità estetiche e cioè il frontale ed il posteriore, oltre alla zona inferiore delle portiere. Da quello che possiamo notare fino a questo momento, sono presenti davanti fari dalle nuove forme. Al livello del paraurti non si vedono le prese d’aria verticali laterali. Potrebbero essere state rimosse per dare all’anteriore un aspetto maggiormente pulito oppure semplicemente essere coperte dal camuffamento. Al posteriore, invece, possiamo osservare una nuova grafica per i gruppi ottici e alcuni ritocchi al paraurti.

Complessivamente non dovrebbe quindi arrivare nessuna rivoluzione stilistica ma solo una serie di affinamenti per dare alla nuova Audi Q4 e-tron 2026 un look più moderno. Delle novità stilistiche ne capiremo sicuramente di più nel corso dei prossimi mesi quando vedemo muletti con un livello di camuffamento inferiore. L’aggiornamento dovrebbe portare anche alcune novità all’abitacolo con nuovi rivestimenti. Possibile che arrivi anche un aggiornamento della tecnologia magari con l’introduzione dell’Audi Digital Stage che sta facendo la sua comparsa su tutti i nuovi modelli della Casa dei 4 anelli.

Per quanto riguarda la meccanica, possiamo attenderci nuovi powertrain più efficienti che permetteranno di migliorare l’autonomia del SUV elettrico, con l’introduzione delle novità che sono già arrivate sulle “cugine" elettriche del Gruppo Volkswagen. Ne sapremo comunque di più sul restyling di Audi Q4 e-tron nel corso dei prossimi mesi.